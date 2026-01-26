Ситуація на фронті загострилася: у Генштабі розповіли про останні події

Ворог намагався просунутися, але ЗСУ зупинили його дії та зменшили бойовий потенціал.

Бойові дії на кількох фронтах завершилися відбиттям атак / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

129 бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту

61 авіаудар та 155 керованих авіабомб завдав ворог

4983 дрони-камікадзе та 2782 обстріли позицій і сіл

Сили оборони України від початку доби відбили 129 бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські війська зосереджують зусилля на зриві планів російських загарбників і виснаженні їхнього бойового потенціалу.

Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб, застосував майже п’ять тисяч дронів-камікадзе та здійснив понад дві тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Ситуація на окремих напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили одну атаку, а ворог здійснив два авіаудари та численні обстріли. На Південно-Слобожанському фронті українські підрозділи зупинили вісім атак у районах Зелене, Вовчанськ, Приліпка та Стариця, ще одне бойове зіткнення триває.

Ситуація на інших напрямках також залишається напруженою. На Лиманському фронті українські війська зупинили 12 атак, а на Покровському ворог намагався просунутися 38 разів у районах Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград і Покровськ.

Тут українські захисники ліквідували понад п’ятдесят окупантів і поранили ще тридцять шість, знищили 25 дронів, вісім одиниць техніки та десять укриттів особового складу противника.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Українські підрозділи також відбивали атаки на Костянтинівському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, продовжуючи утримувати позиції та завдавати ворогу значних втрат. На Придніпровському напрямку атака окупантів завершилася безрезультатно.

Де ворог може прорвати кордон - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак попередив, що Україна може опинитися під загрозою бойових дій у всіх регіонах, що межують із Росією. За його оцінкою, одним із потенційних напрямків прориву є Чернігівська область.

"Під ризиком опиняються прикордонні міста та селища, зокрема Шостка і Глухів, де противник може діяти невеликими групами, просуватися на короткі дистанції та закріплюватися на місцевості", – зазначив експерт.

Крім того, Ступак зауважив, що Росія може спробувати блокувати порт в Одесі.

"Росіяни добре розуміють, що порт приносить Україні доходи. Без порту не буде вивезення продукції і, відповідно, фінансування армії", – підкреслив він.

Як раніше повідомляв Главред, Куп’янськ у Харківській області повністю зачищений від російських сил, наразі там залишаються лише поодинокі осередки з оточеними окупантами. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Крім того, противник зі своєї лінії фронту розглядає три базових напрямки наступу на Донецьку область - з південного сходу, півдня та південного заходу.

Нагадаємо, що що ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається напруженою, однак українські сили продовжують контролювати ключові райони міста та успішно стримують спроби російських військ прорвати оборону.

