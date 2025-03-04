"Раніше такого не було": Україна звільнила ряд населених пунктів, РФ виснажена

Українські війська вперше з 2023 року почали системно контратакувати та звільняти населені пункти від окупантів, зазначив Коваленко.

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Сили оборони України перейшли до системних контратак / Колаж: Главред, фото 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Про що сказав Коваленко:

Росії потрібна пауза у війні

Сили оборони України провели контратаки на Покровському напрямку та звільнили ряд населених пунктів

Москва не почне мирні переговори поки не вирішить питання Курська

Російська армія наразі не здатна проводити масштабні загальновійськові наступи. Це підтверджується ситуацією на фронті, адже вперше з 2023 року Сили оборони України перейшли до системних контратак. Зокрема, українські війська ведуть контратаки на Покровському напрямку, де звільнено кілька населених пунктів, а також поблизу Піщаного. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи питання, кому вигідніша пауза у війні – Україні чи Росії.

За його словами, Росія зацікавлена в призупиненні бойових дій, тому що вона зараз у досить скрутному становищі, оскільки її війська максимально виснажені.

"У принципі, з початку 2025 року систематичні контратаки відбуваються щотижня. Раніше такого не було. При цьому на Покровському напрямку сконцентроване найбільш боєздатне і серйозне ударне угруповання російських військ, яке складається з груп військ "Восток", "Центр" і "Юг", там перебуває 41-ша і 2-га загальновійськові армії, тобто велика кількість сил і засобів, але навіть вони не можуть втримати ту територію, яку захопили, і змушені залишати ті позиції, на які зовсім нещодавно виходили. Не кажу навіть про те, що російські війська зараз пересуваються на віслюках і йдуть у штурми на Жигулях, УАЗиках і Нивах", - вказує аналітик.

Коваленко підсумовує, що Росії вкрай необхідна пауза у бойових діях. Однак навіть зараз російське МЗС заявляє, що Москва не погодиться на припинення вогню чи переговори, поки їй фактично не віддадуть Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області – території, які Росія незаконно включила до своєї конституції.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, за якими сценаріями можуть розвиватися події у війні України та Росії у 2025 році:

За його словами, це виглядає як відірваний від реальності ультиматум, проте така позиція Кремля. Навіть у складній ситуації Росія продовжує висувати неприйнятні вимоги, маючи при цьому значні проблеми в Курській області.

Аналітик вказує на те, що Москва не піде на діалог, доки не вирішить питання Курської області та не спробує закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

Проте, як наголошує Коваленко, Росії цього не дозволять. Відновити контроль над Херсоном чи захопити Запоріжжя їй не вдасться, оскільки для цього в неї просто немає необхідних сил.

"Тому Росії зараз дуже-дуже потрібна пауза, щоб відновити свій потенціал і згодом, за пів року-рік, почати черговий наступ, чергову війну, але ще кривавішу й інтенсивнішу, бо ресурсів у них буде набагато більше на той момент. І при цьому вони хочуть собі щось забрати, навіть не напружуючись", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, що призвело до загибелі українських військових. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив трагедію та оголосив про проведення незалежної перевірки із залученням військової контррозвідки.

Тим часом окупанти змогли просунутися на трьох напрямках – у Курській області, на Куп’янському напрямку та поблизу Покровська. Аналітики проєкту DeepState повідомили, що противник має успіхи у чотирьох точках, а зміни на лінії фронту становлять від 600 метрів до 2,4 кілометра.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив можливі сценарії розвитку російсько-української війни та ймовірні терміни її завершення.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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