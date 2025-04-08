Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Наступ РФ розпочався вже давно: що відбувається на фронті та де штурмують окупанти

Ангеліна Підвисоцька
8 квітня 2025, 22:44
129
Російські окупанти атакують українські позиції та зазнають величезних втрат.
армия РФ, ВСУ
РФ намагається наступати на Сході / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що відомо:

  • РФ намагається наступати на Сході
  • У окупантів значні втрати
  • Ворог не відмовився від бажання захопити Харків

В Україні вже розпочався весняно-літній наступ окупантів. Ворог намагається просуватись на Сході України. Про це кажуть колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов і спікер ТСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє LIGA.net.

Найважча ситуація у Донецькій області в районі Слов'янськ - Краматорськ - Дружківка - Костянтинівка. Жорсткі бої тривають у за Часів Яр та Торецьк. Крім того, ворог атакує на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас ворог зазнає величезних втрат. На кожен квадратний кілометр втрати окупантів складають 146 солдатів. Назар Волошин переконаний, що така тенденція збережеться і буде зростати протягом весняно-літньої кампанії.

відео дня

"Статистика показує, що активність російських військ не спадає – навпаки, вони докладають чимало зусиль, щоби продовжувати тиснути на українських захисників. Від початку року втрати російської армії в зоні нашої відповідальності склали 90 814 осіб. За січень – 35 431; за лютий – 25 081; за березень – 30 302", - пояснив Волошин.

Водночас українським захисникам надзвичайно важко стримувати наступ окупантів. Ворог постійно застосовує ударні дрони.

Запеклі бої тривають і на іншому напрямку. Ворог не відмовився від бажання захопити Харків. Окупанти хотіли реалізувати наступ на півночі Харківської області й обійти обласний центр з двох боків, витісняючи українських військових.

Крім того, ворог продовжує нарощувати активність та чисельність угруповання. До кінця року ворог планує поповнити армію на 15 мотострілецьких дивізій - 150 тисяч осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Силам оборони України вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, а ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів.

За даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Владислав Селезньов російський наступ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою "Шахедів"

Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою "Шахедів"

23:27Україна
Наступ РФ розпочався вже давно: що відбувається на фронті та де штурмують окупанти

Наступ РФ розпочався вже давно: що відбувається на фронті та де штурмують окупанти

22:44Фронт
"У Трампа сталевий хребет": президент США ввів 104% мита проти Китаю

"У Трампа сталевий хребет": президент США ввів 104% мита проти Китаю

21:47Світ
Реклама

Популярне

Більше
Лише люди із "зором орла" знайдуть 7-му людину: чи належите ви до супер-інтелектуалів

Лише люди із "зором орла" знайдуть 7-му людину: чи належите ви до супер-інтелектуалів

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 9 квітня: Ракам - відпочинок, Стрільцям - вигідна угода

Гороскоп на завтра 9 квітня: Ракам - відпочинок, Стрільцям - вигідна угода

Останні новини

23:27

Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою "Шахедів"

23:21

Позбавив остаточно: король Чарльз знову відштовхнув Гаррі

23:15

Зачепить всіх власників карток: Ощадбанк ухвалив важливе рішення

23:12

"Було боляче": Мадонна помирилася з Елтоном Джоном після 20 років ворожнечі

22:51

У РФ формують штурмовиків із хворих на гепатит і ВІЛ - Волошин

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
22:44

Наступ РФ розпочався вже давно: що відбувається на фронті та де штурмують окупанти

22:25

Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

22:20

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

22:02

"Питання життя або смерті": Меган Маркл повідомила про свою страшну хворобу

Реклама
21:47

"У Трампа сталевий хребет": президент США ввів 104% мита проти Китаю

21:31

Де заховався кіт: лише супер-інтелектуали знайдуть його за 5 секунд

21:28

Червона розмітка: що означає незвичне нововведення на дорогах

21:11

Потужний вибух і пожежа: Харків під атакою російських дронів

21:00

Яка різниця між коричневими та білими яйцями: розставлено всі крапки над "і"

20:59

Перестав ходити, почалася задишка: за день до виходу з колонії Єфремову стало погано

20:51

Коли сіяти моркву в 2025: сприятливі дні та місячний календар

20:37

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

20:28

Чому українські овочі дорогі, а на полицях — імпорт: чесна відповідь експертаВідео

20:27

Як саме вас бачать люди: тест від астролога по даті народження

19:59

Уперше за десятки років: на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску

Реклама
19:49

"Бомби уповільненої дії": які 5 приладів треба завжди виймати з розетки

19:39

Опади посиляться: зовсім скоро Україну атакує новий циклон

19:33

50 років - і на пенсію: за яких умов українці можуть раніше стати пенсіонерами

19:30

"Україна вже визначилася": глава МЗС зробив заяву щодо угоди про корисні копалини

19:22

Як відмити унітаз від жовтого нальоту раз і назавжди: ШІ озвучив крутий рецепт

19:15

Трамп вирив яму Сполученим Штатам Америки: чи полетить долар у прірвуПоглядВідео

18:56

Чому 9 квітня не можна довго спати: яке свято, день ангела

18:50

Як зберегти гроші під час економічної нестабільності: поради банкіра

18:18

Збиття дрону "Мерлін-ВР":ЗСУ ліквідували розвідника за $300 тис

18:17

В Україні почнуть контролювати ціни на популярний продукт до Великодня

18:15

Чому в яйці бувають два жовтки і чи можна їх їсти: що каже наука і народ

18:03

Почнеться "біла смуга": що потрібно зробити з водою 9 квітня, прикмети

17:58

Постраждало 70 осіб і відомий співак: обвалився дах нічного клубуВідео

17:35

Керівництво НАБУ потрапило в скандал: заволоділи елітною нерухомістю за держпрограмою для військових

17:32

Коли повернеться весняна погода: стала відома дата

17:30

У Києві відбудеться Півмарафон Незламності 2025 на підтримку парамедиків

17:25

"Вона сказала "Так": Ірині Білик зробили пропозиціюВідео

17:14

Вирішальне слово за Україною: в Раді назвали нову дату початку перемир'я з РФВідео

17:05

Курс раптово "підскочив": після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт

17:03

Повернення відключень світла в Україні: в Укренерго прокоментували ситуацію

Реклама
16:59

"Бінго!": чоловік купив прикрасу за $3, а потім дізнався справжню вартість

16:56

Не дайте себе обдурити: як перевірити золото в домашніх умовах

16:42

Дочка Джолі стала точною копією матері: дивовижне фото з'явилося в мережі

16:37

Помідори виростуть величезними, якщо додати в ґрунт один простий інгредієнт

16:12

Все дорожчатиме, але є нюанс: Марчук спрогнозував ціни на популярні овочі

16:00

Копати не потрібно: як виростити картоплю за унікальним японським методом

16:00

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

15:42

Який гібрид купити з пробігом: ТОП-10 авто, які кращають з роками

15:40

Наташа Корольова засвітилася з чужим чоловіком на тлі чуток про зради Тарзана

15:32

ССО провели зачистку: в DeepState повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЧи можна брати дітей на цвинтарКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти