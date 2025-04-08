Наступ РФ розпочався вже давно: що відбувається на фронті та де штурмують окупанти

Російські окупанти атакують українські позиції та зазнають величезних втрат.

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РФ намагається наступати на Сході / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Що відомо:

РФ намагається наступати на Сході

У окупантів значні втрати

Ворог не відмовився від бажання захопити Харків

В Україні вже розпочався весняно-літній наступ окупантів. Ворог намагається просуватись на Сході України. Про це кажуть колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов і спікер ТСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє LIGA.net.

Найважча ситуація у Донецькій області в районі Слов'янськ - Краматорськ - Дружківка - Костянтинівка. Жорсткі бої тривають у за Часів Яр та Торецьк. Крім того, ворог атакує на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас ворог зазнає величезних втрат. На кожен квадратний кілометр втрати окупантів складають 146 солдатів. Назар Волошин переконаний, що така тенденція збережеться і буде зростати протягом весняно-літньої кампанії.

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"Статистика показує, що активність російських військ не спадає – навпаки, вони докладають чимало зусиль, щоби продовжувати тиснути на українських захисників. Від початку року втрати російської армії в зоні нашої відповідальності склали 90 814 осіб. За січень – 35 431; за лютий – 25 081; за березень – 30 302", - пояснив Волошин.

Водночас українським захисникам надзвичайно важко стримувати наступ окупантів. Ворог постійно застосовує ударні дрони.

Запеклі бої тривають і на іншому напрямку. Ворог не відмовився від бажання захопити Харків. Окупанти хотіли реалізувати наступ на півночі Харківської області й обійти обласний центр з двох боків, витісняючи українських військових.

Крім того, ворог продовжує нарощувати активність та чисельність угруповання. До кінця року ворог планує поповнити армію на 15 мотострілецьких дивізій - 150 тисяч осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Силам оборони України вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, а ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів.

За даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

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