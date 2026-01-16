Рус
Армія РФ захопила Красногірське та просунулася ще на трьох ділянках — DeepState

Анна Ярославська
16 січня 2026, 09:11
Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про захоплення росіянами Красногірського поки немає.
ВСУ, карта DeepState
РФ окупувала Красногірське в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: ОК Південь, DeepState

Коротко:

  • Війська РФ окупували село Красногірське на Запоріжжі
  • На картах DeepState Красногірське переведено в "червону зону"
  • Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ немає

Російські окупаційні війська окупували село Красногірське Пологовського району Запорізької області та просунулися поблизу трьох інших населених пунктів. Про це аналітичний проект DeepState повідомив пізно ввечері 15 січня і опублікував свіжі карти.

"Ворог окупував Красногірське", — повідомили в DeepState.

Аналітики також внесли зміни в карту бойових дій. Село Красногірське тепер знаходиться в червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Красногорське на карті
Красногірське та Привольне на карті / DeepState

Також зазначається, що російські війська просунулися в Гуляйполі, поблизу Привільного і Залізнянського.

Гуляйполе на карті
Гуляйполе на карті / DeepState
Залізнянське на карті
Зализнянське на карті / DeepState

Варто зазначити, що офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про захоплення росіянами Красногірського на момент публікації матеріалу не було.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян, в районах Солодкого, Гуляйполя і в бік Добропілля, Леноконстантинівки, Зеленого, Варварівки.

Звіт Генштабу ЗСУ
Звіт Генштабу ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Оріхівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень, в районах Приморського, Степногорська, Степного, Кам'янського.

Звіт Генштабу ЗСУ
Звіт Генштабу ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Війна в Україні останні - новини сьогодні

Як писав Главред, російські окупаційні війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях. Про це аналітичний проект DeepState повідомив 14 січня. Зокрема, ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське, Яблонівка і Степногорськ.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що армія Росії активно перекидає резерви на Запорізький напрямок. Ворог стягує підрозділи з інших ділянок фронту. У штурмовики йдуть навіть кухарі.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримки темпів наступальних дій. Це в основному підрозділи їх повітряно-десантних військ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються перейти державний кордон України на новому напрямку та закріпитися недалеко від населеного пункту Комарівка Шосткинського району Сумської області.

В Інституті вивчення війни заявили, що армія Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід в тому, що лінії фронту в Україні руйнуються.

Чи здатна РФ наступати на фронті: оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив в інтерв'ю Главреду, що Росія вже не володіє тим військовим потенціалом, який мала на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

За його словами, ключове завдання Збройних сил України полягає в максимальному виснаженні противника, адже держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, в кінцевому підсумку змушена відступати.

"Росія показала себе як країна, яка не має можливості вести великі війни. І вона програє війну в Україні. Зараз Росія намагається утримати ситуацію локальними тактичними діями і демонструвати свою здатність наступати", — підкреслив Коваленко.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

