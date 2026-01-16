Армія РФ захопила Красногірське та просунулася ще на трьох ділянках — DeepState

Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про захоплення росіянами Красногірського поки немає.

РФ окупувала Красногірське в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: ОК Південь, DeepState

Російські окупаційні війська окупували село Красногірське Пологовського району Запорізької області та просунулися поблизу трьох інших населених пунктів. Про це аналітичний проект DeepState повідомив пізно ввечері 15 січня і опублікував свіжі карти.

"Ворог окупував Красногірське", — повідомили в DeepState.

Аналітики також внесли зміни в карту бойових дій. Село Красногірське тепер знаходиться в червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Красногірське та Привольне на карті / DeepState

Також зазначається, що російські війська просунулися в Гуляйполі, поблизу Привільного і Залізнянського.

Гуляйполе на карті / DeepState

Зализнянське на карті / DeepState

Варто зазначити, що офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ про захоплення росіянами Красногірського на момент публікації матеріалу не було.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян, в районах Солодкого, Гуляйполя і в бік Добропілля, Леноконстантинівки, Зеленого, Варварівки.

Звіт Генштабу ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Оріхівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень, в районах Приморського, Степногорська, Степного, Кам'янського.

Звіт Генштабу ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як писав Главред, російські окупаційні війська просунулися в Донецькій та Запорізькій областях. Про це аналітичний проект DeepState повідомив 14 січня. Зокрема, ворог просунувся в районі населених пунктів Залізнянське, Яблонівка і Степногорськ.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що армія Росії активно перекидає резерви на Запорізький напрямок. Ворог стягує підрозділи з інших ділянок фронту. У штурмовики йдуть навіть кухарі.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримки темпів наступальних дій. Це в основному підрозділи їх повітряно-десантних військ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються перейти державний кордон України на новому напрямку та закріпитися недалеко від населеного пункту Комарівка Шосткинського району Сумської області.

В Інституті вивчення війни заявили, що армія Росії продовжує свою кампанію когнітивної війни, використовуючи дрібномасштабні транскордонні атаки в прифронтових районах на півночі України. Так окупанти намагаються переконати Захід в тому, що лінії фронту в Україні руйнуються.

Чи здатна РФ наступати на фронті: оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив в інтерв'ю Главреду, що Росія вже не володіє тим військовим потенціалом, який мала на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

За його словами, ключове завдання Збройних сил України полягає в максимальному виснаженні противника, адже держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, в кінцевому підсумку змушена відступати.

"Росія показала себе як країна, яка не має можливості вести великі війни. І вона програє війну в Україні. Зараз Росія намагається утримати ситуацію локальними тактичними діями і демонструвати свою здатність наступати", — підкреслив Коваленко.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

