Армія КНДР штурмує хвилями по 50 осіб, ЗСУ адаптувалися до цієї тактики – військовий

Стало відчутно, що Північна Корея відправила додаткові війська на Курщину. Кількість північнокорейських військових на фронті зросла, вони змінили тактику.

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Армія КНДР штурмує хвилями по 30-50 осіб, ЗСУ адаптувалися до цієї тактики, зазначає військовий/ колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, міноборони РФ, militaryarms.ru

Основні тези Гайдащука:

Стало відчутно, що КНДР відправила додаткові війська на Курщину

Війська КНДР почали застосовувати тактику великих людських хвиль по 30-50 осіб

ЗСУ вдалося адаптуватися під тактику військ КНДР на Курщині

Українські війська помітили, що північнокорейських солдатів на Курщині побільшало. Стало відчутно, що з КНДР відправили додаткові війська на допомогу російській окупаційній армії.

При цьому війська КНДР змінили тактику. Про це розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Він зазначив, що північнокорейські військові почали використовувати тактику великих людських хвиль, коли участь у штурмі беруть по 30-50 осіб.

"Підрозділу доводилося вступати в бій з північнокорейськими солдатами, особливо в кінці минулого року та на початку цього року, коли їхня активність була дуже висока на полі бою. Взяти в полон солдатів з КНДР нам не вдавалося, але коли змінилася тактика на полі бою, ми помітили, що з'явилися зовсім інші підрозділи, тому що, на відміну від росіян, які використовують тактику малих штурмових груп, північнокорейці почали застосовувати тактику великих людських хвиль по 30-50 осіб, без бронетехніки", – розповів Гайдащук.

За його словами, ці групи північнокорейських солдат могли рухатися по 10-15 км пішки, вступати в штурмові дії, попри те, що проти них застосовувалася артилерія і FPV-дрони.

"Тобто вони долали великі відстані, рухаючись бігом до наших позицій, і хто добігав, хто виживав під нашим вогнем, тих вже наші десантники знищували біля окопів, біля своїх позицій", – зазначив військовий ЗСУ.

Гайдащук зазначив, що українським захисникам доводилося спілкуватися з полоненими росіянами, які бачили, як тренуються північнокорейці. Полонені розповідали, що, на відміну від російських окупантів, північнокорейцям давалося набагато більше часу на підготовку. Їх оснащували краще, ніж російських військових. Завданням військових КНДР було проведення штурмів, а в разі успіху російські військові повинні були йти на позиції й закріплюватися там, проте це відбувалося дуже рідко.

"Нам вдалося адаптуватися під цю тактику і не дати підрозділам Північної Кореї вибити нас із позицій. Те, що ми їм завдали досить великих втрат, зараз ми бачимо, що північнокорейців у зоні відповідальності 80-ї бригади немає", – підсумував Гайдащук.

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