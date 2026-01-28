Світло вимикатимуть весь день: графіки для Запорізької області на 29 січня

У Запорізькій області 29 січня запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Графіки відключення світла для Запоріжжя - коли не буде світла 29 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС в Одеській області

Графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби, 29 січня

Обмеження будуть діяти для стабілізації ситуації в енергосистемі

29 січня в Запорізькій області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Запоріжжі та області повідомило "Запоріжжяобленерго".

Повідомляється, що згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми України 29 січня в Запорізькій області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення відбуватимуться за чергами та підчергами з урахуванням півгодини, необхідної на перемикання.

Крім того, протягом усієї доби (з 00:00 до 24:00) у регіоні діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (п’ять черг).

Графік відключення світла в Запорізькій області на 29 січня / Скріншот

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 29 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 січня по всій території України запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для населення і промисловості. Про це повідомили в "Укренерго".

Очікувати на будь-які домовленості з Росією щодо енергетики не варто, натомість ключове завдання — підготуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть стати особливо складними через сильні морози. Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев наголосив, що навіть із наближенням нульових температур не слід розраховувати на скорочення тривалості відключень або їх повне припинення.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

