Нові графіки відключень для Черкас і області - коли не буде світла 29 січня

У Черкасах та області 29 січня протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки ворожих атак на енергосистему України.

Графіки відключення світла для Черкаської області - коли не буде світла 29 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Коли не буде світла в Черкаській області 29 січня

"Черкасиобленерго" опублікувало нові графіки відключень

Графіки відключення світла для Черкас та області будуть діяти протягом всього дня, 29 січня. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

В обленерго зазначили, що уУ зв’язку з постійними ворожими обстрілами та наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак на Черкаську область 29 січня, за розпорядженням НЕК "Укренерго", буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії.

Також 29 січня з 00:00 до 24:00 для промисловості та бізнесу регіону діятимуть графіки обмеження потужності.

/ Скріншот

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Відключення світла 29 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у перспективі ситуація з електроенергією в Україні може поступово стабілізуватися. Подальший режим відключень електроенергії залежатиме від низки факторів. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 29 січня в Запорізькій області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.

На тлі складної ситуації в енергосистемі МВС України радить громадянам заздалегідь підготувати мінімальні запаси на випадок тривалих перебоїв з електрикою та опаленням, розраховані щонайменше на 3–5 днів. Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев наголосив, що підстав для панічних закупівель наразі немає.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

