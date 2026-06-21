Цілий день без світла: де на Дніпропетровщині вимкнуть електроенергію 22 червня

Відключення триватимуть у кількох містах регіону з ранку до вечора залежно від конкретних ділянок.

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Відключення охоплять кілька міст регіону та триватимуть у різні години / Колаж: Главред, фото УНІАН

Коротко:

22 червня відключення світла у Дніпрі та області

Ремонтні роботи триватимуть з 06:00 до 20:00

Графіки різні для кожного міста та вулиць

У містах Дніпро, Жовті Води, Зеленодольськ та Кам’янське 22 червня відбудуться планові відключення електроенергії через ремонтні роботи в мережах. Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕК та КП "Інформаційні системи".

Електропостачання буде припинятися у різні проміжки часу — зранку до вечора залежно від адреси.

відео дня

Дніпро: графік відключень і повні адреси

З 06:00 до 18:00:

вул. Чорних Запорожців: 3Л

просп. Богдана Хмельницького: 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А

З 08:00 до 18:00:

вул. Надії Алексєєнко: 104, 104А

З 08:00 до 20:00:

вул. Алана Шепарда: 14, 15, 17, 17Г

вул. Литовська: 1

вул. Незалежності: 29Б

вул. Автотранспортна: 2, 2Д, 2К, 5, 6, 8, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29

вул. Краснопільська: 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12К, 14, 14А, 14Б, 19Г, 27

Жовті Води: відключення з ранку до вечора

07:30–19:00:

вул. Залізнична: 1А

вул. Об’їзна: (вся вулиця)

вул. Промислова: 3, 4, 5, 7А, 8, 10

Зеленодольськ: планові роботи

07:30–18:00:

вул. Будівельна: 1

вул. Залізнична: 25

вул. Садова: 2

вул. Світанкова: 16

Кам’янське: найбільший перелік відключень

08:00–19:00:

вул. Ковалевича: 2, 2/А, 2/прим.17, 18, 4, б/н

вул. Галини Романової: 3, 3/А, 3/Б, 9

просп. Свободи: 34/В, 34/Г, 36, 38, 40, 40/прим.14, 42, б/н

просп. Тараса Шевченка: 16, 3

вул. Польська: 316, 318, 320, 322, 324, 324/А, 326, 328, 328/А

вул. Трускавецька: 116, 118, 120, 120/А, 120/Б, 122, 122/А, 124, 126/А, 126/Б, 128, 130, 143/А, 144/А, 145, 146, 146/А, 146/Б, 147, 147/А, 148, 13/А, 7, 8/А

пров. Покровський: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

вул. Воробйова: 3, 5, 5/гараж 6, 7, 8, 9, 11, 13, 44

вул. Гетьмана Сагайдачного: 1, 4, 6

вул. Миколи Лисенка: 17/А

вул. Оборонців: 6, 8, 10, 10/А, 12, 14

б-р Будівельників: всі будинки за переліком КП (№ 1–57 та корпуси/під’їзди, включно з б/н)

вул. Харківська: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/прим.107, 59, 63, 65, 67, 69, 71, б/н

просп. Івана Мазепи: 53/А, 53/Б

просп. Металургів: 2, 2/А, 4, 4/А, 4/Б, 6, 6А, 6Б, 8, 14, 40, 42/прим.9, 42Б, 44, 46, 48

вул. Кришталева: 12, 13, 14, 16, 16/А, 18

вул. Романківська: 20/А, 20/Б, 20/В

пров. 3-й Кришталевий: 1–20, 22, 24 (всі будинки та корпуси)

пров. 4-й Кришталевий: 2–34 (парні та непарні будинки за переліком)

У ЦЕК пояснюють, що відключення пов’язані з плановими ремонтними роботами електромереж, які мають підвищити стабільність енергопостачання та зменшити ризики аварій.

Фахівці також нагадують, що тривалість робіт може коригуватися залежно від технічних умов.

Чи може Україна повернутися до відключень влітку - думка експерта

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що відключення електроенергії в Україні можуть повернутися вже в найближчі місяці.

За його словами, у разі настання спеки тривалість обмежень може сягати від 6 до 8 годин на добу.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Експерт пояснює, що ключовою причиною можливих відключень є втрати генерації через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Попенко зазначає, що українська енергосистема наразі фактично втратила можливість самостійно балансувати навантаження у періоди пікового споживання, що й створює ризики дефіциту електроенергії влітку.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового регіонального поїзда №854/853, який курсуватиме між Дніпром і Харковом. Новий рейс розпочне роботу вже з 19 червня.

Також від початку 2026 року безкоштовною послугою соціального таксі на Дніпропетровщині скористалися майже 800 людей. Сервіс працює для осіб з інвалідністю у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Покрові.

Нагадаємо, що російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. Внаслідок атаки поранено дев'ять людей, загинув чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Про джерело: ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" (Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія"") - оператор систем розподілу електроенергії в Дніпропетровській області.

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