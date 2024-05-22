Буде, як у Європі: ціна на бензин в Україні може сягнути шокуючої позначки

Відомо, що уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку.

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Ціна на бензин в Україні може сягнути нової позначки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів пропонує підвищити акциз на пальне в Україні. Зростання ставок відбуватиметься кількома етапами. Перший повинен відбутися в липні цього року останній – у 2028 році. Через це вартість пального може зрости до 75-80 гривень за літр, розповів засновник групи компанії "Прайм" Дмитро Льоушкін в етері "Суспільне. Студія".

За його словами, уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку.

"Ця рекомендація стосується насамперед внутрішньоукраїнських податків та зборів. Її можна було б відтермінувати, однак, вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет і тому уряд довго не вагаючись прийняв рішення збільшити акциз на пальне", - говорить він. відео дня

Льоушкін додає, що коли Україна цілком виконає рекомендацію ЄС, то вартість пального значно зросте.

"Якщо так краще розуміти, то паливо коштуватиме, як в Європі, коли ця директива буде вся виконана. Ціна на бензин, дизель складатиме десь 1,6 – 1,8 долара. У нас ми вийдемо десь на 75-80 гривень за літр. За іншим законом також у липні цього року десь на 4 гривні зросте вартість автогазу й буде кожні пів року ще приблизно на гривню рости", - каже засновник групи компанії "Прайм".

Що таке бензин? Бензин - популярний вид палива, природна (вироблена з нафти) або штучно отримана суміш вуглеводнів різної будови, що киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C, повідомляє "Вікіпедія".

Підняття цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, влітку нинішнього року тариф на електроенергію для побутових споживачів, ймовірно, може зрости - з нинішніх 2,64 грн/кВт до 3,50 грн/кВт.

В той же час варто сказати, що влітку 2024 року подорожчання тарифу на газ для населення не буде, клієнти "Нафтогазу" й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Також, за свіжими даними Держстату, в Україні відбувається помітне зниження цін на деякі продукти.

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