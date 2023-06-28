Заплатити податки на квартири: скільки в українців залишилося часу

В Україні до 1 липня податкова розішле квитанції з повідомленнями про необхідність заплатити податки за свої квартири.

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Після отримання квитанції (до 1 липня) в українців є 60 днів на сплату податку / Колаж фото УНІАН

В Україні до 1 липня нинішнього року податкові інспектори розсилають квитанції з повідомленнями про необхідність сплатити податки за свої квартири. При цьому платити потрібно тільки за "зайві" квадратні метри.

Як повідомляє портал "Обозрєватєль", "зайвою" вважається площа квартири від 60 квадратів (податок нараховують на кожен наступний метр) і будинок від 120 квадратних метрів. Платити потрібно за минулий рік, сума податку становить до 1,5% мінімальної (зараз ‒ 97,5 грн).

Після отримання квитанції (до 1 липня нинішнього року) є шістдесят діб для того, щоб без штрафу заплатити податок.

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Наприклад, якщо в українця є квартира площею 100 квадратних метрів, то заплатити потрібно за 40 квадратних метрів (близько 3,9 тисячі грн). Якщо в українця є і будинок, і квартира, то загальна площа складе приблизно до 180 квадратів.

Платити податки за нерухомість не потрібно в таких випадках:

якщо нерухомість знаходиться в зоні бойових дій;

якщо нерухомість знаходиться в окупованій зоні;

якщо нерухомість знищена в результаті бойових дій.

Також відзначимо, що надходження від податку на нерухомість надходить до органів місцевої влади (а платити його потрібно до податкової служби за місцем своєї прописки).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям аж до 1 липня будуть розсилати квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради.

Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

А якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

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