Помітний збій: у популярному українському банку не працюють платежі з Mastercard

У популярній українській фінансовій установі Monobank не проходять платежі з карток Mastercard. У банку кажуть, що працюють над вирішенням проблеми.

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У Monobank проблеми с платежами з картами Mastercard / колаж Главред, фото Monobank і ua.depositphotos.com

У популярній українській фінансовій установі Monobank не проходять платежі з карт системи Mastercard. Про це повідомляє портал AIN.

Є інформація, що клієнти при спробі платежів отримують повідомлення про помилку.

У підтримці Monobank повідомили, що фахівці з відділу техпідтримки вже працюють над вирішенням проблеми.

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Журналісти зазначають, що проблеми виникають саме з платіжними засобами Mastercard. Служба підтримки порадила клієнтам поки або використовувати карти Visa, або спробувати повторити платіж пізніше, коли система знову запрацює в прежнеме режимі.

Збої в роботі "Приватбанку"

Раніше повідомлялося про те, що популярний серед українців "ПриватБанк" повідомляв про тимчасові про проблеми зі входом в додаток Приват24.

Про великий технічний збій йдеться в повідомленні пресслужби ПриватБанку в Telegram. "Спостерігалися тимчасові проблеми у частини клієнтів зі входом в додаток Приват24", - говорилося в повідомленні.

До того збій в системі Приватбанку спричинив за собою проблеми з платежами.

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