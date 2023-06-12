Помітний збій: у популярному українському банку не працюють платежі з Mastercard

У популярній українській фінансовій установі Monobank не проходять платежі з карт системи Mastercard. Про це повідомляє портал AIN.
Є інформація, що клієнти при спробі платежів отримують повідомлення про помилку.
У підтримці Monobank повідомили, що фахівці з відділу техпідтримки вже працюють над вирішенням проблеми.
Журналісти зазначають, що проблеми виникають саме з платіжними засобами Mastercard. Служба підтримки порадила клієнтам поки або використовувати карти Visa, або спробувати повторити платіж пізніше, коли система знову запрацює в прежнеме режимі.
Збої в роботі "Приватбанку"
Раніше повідомлялося про те, що популярний серед українців "ПриватБанк" повідомляв про тимчасові про проблеми зі входом в додаток Приват24.
Про великий технічний збій йдеться в повідомленні пресслужби ПриватБанку в Telegram. "Спостерігалися тимчасові проблеми у частини клієнтів зі входом в додаток Приват24", - говорилося в повідомленні.
До того збій в системі Приватбанку спричинив за собою проблеми з платежами.
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