Лише 50 гривень на місяць: в Київстарі розповіли про новий тарифний план

Коротко:
- В Київстарі з'явився новий тарифний план
- За послугу потрібно платити всього 50 грн щомісяця
- Його можна підключити з 1 квітня до 1 червня
Популярний мобільний оператор запровадив новий тарифний план для абонентів. Так, клієнти Київстару з 1 квітня до 1 червня 2025 року можуть підключити пропозицію "Нагода" та користуватися трафіком на швидкості до 100 Мбіт/с. Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.
Зазначається, що за послугу потрібно платити всього 50 грн щомісяця протягом перших шести місяців обслуговування. Далі вартість становитиме 100 грн/міс.
"Додатково ви можете отримати 3 місяці ознайомчого доступу до гігабітної швидкості, тобто до 1 Гбіт/с. Пропозиція діє для нових користувачів Домашнього Інтернету в усіх містах, де є відповідне покриття", - йдеться в повідомленні.
Варто додати, що тарифний план доступний абонентам, які за останні 6 місяців не мали активного особового рахунку Домашнього Інтернету за своєю адресою.
Тарифи мобільних операторів - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 8 квітня оператор мобільного зв'язку Київстар оновлює умови денного пакету і перелік країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон у деяких тарифах передплати.
З 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонуватиме бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більще сплачувати за тарифні плани.
Компанія lifecell також впроваджує поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Так, вартість тарифів зросте у середньому на 34%.
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Що відомо про Київстар?
ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.
12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".
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