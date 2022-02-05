Стало відомо, де активно продають чорнозем

Тільки за сім місяців було укладено 86 тисяч угод.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, з початку ринку земель в країні було продано 219 493 гектарів чорнозему.
Тільки з липня 2021 року по 27 січня 2022 укладено 86 тисяч угод. Також 5447 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
Найбільше угод уклали в Харківській області - 8 847. Найменше - у Луганській - 1162.
Найбільше гектарів землі продали в:
- Харківській області - 31 783 га,
- Кіровоградській області - 20 660,3 га,
- Дніпропетровській області -19 248,8 га.
Найменше землі продали:
- на Прикарпатті- 770,3 га,
- на Буковині - 1335,8 га,
- у Рівненській області - 1 490 га.
Найбільше грошей за продаж землі виручили:
- у Київській області - 752,9 млн грн,
- Харківській області - 574,7 млн грн,
- Полтавської області - 271,1 млн грн.
Нагадаємо, податкові зміни в 2022 році передбачають, що українці отримали нові податки на землю, а також на власне вирощені овочі, розповіла адвокат Тетяна Даниленко.
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Автор: Уляна Виноградова