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Стало відомо, де активно продають чорнозем

5 лютого 2022, 20:19

Тільки за сім місяців було укладено 86 тисяч угод.

Земля, трактор
Українці масово продають землю / УНІАН

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, з початку ринку земель в країні було продано 219 493 гектарів чорнозему.

Тільки з липня 2021 року по 27 січня 2022 укладено 86 тисяч угод. Також 5447 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Найбільше угод уклали в Харківській області - 8 847. Найменше - у Луганській - 1162.

Найбільше гектарів землі продали в:

  1. Харківській області - 31 783 га,
  2. Кіровоградській області - 20 660,3 га,
  3. Дніпропетровській області -19 248,8 га.

Найменше землі продали:

  1. на Прикарпатті- 770,3 га,
  2. на Буковині - 1335,8 га,
  3. у Рівненській області - 1 490 га.

Найбільше грошей за продаж землі виручили:

  1. у Київській області - 752,9 млн грн,
  2. Харківській області - 574,7 млн грн,
  3. Полтавської області - 271,1 млн грн.

Нагадаємо, податкові зміни в 2022 році передбачають, що українці отримали нові податки на землю, а також на власне вирощені овочі, розповіла адвокат Тетяна Даниленко.

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