Стало відомо, де активно продають чорнозем

Українці масово продають землю / УНІАН

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, з початку ринку земель в країні було продано 219 493 гектарів чорнозему.

Тільки з липня 2021 року по 27 січня 2022 укладено 86 тисяч угод. Також 5447 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Найбільше угод уклали в Харківській області - 8 847. Найменше - у Луганській - 1162.

Найбільше гектарів землі продали в:

Харківській області - 31 783 га, Кіровоградській області - 20 660,3 га, Дніпропетровській області -19 248,8 га.

Найменше землі продали:

на Прикарпатті- 770,3 га, на Буковині - 1335,8 га, у Рівненській області - 1 490 га.

Найбільше грошей за продаж землі виручили:

у Київській області - 752,9 млн грн, Харківській області - 574,7 млн грн, Полтавської області - 271,1 млн грн.

Нагадаємо, податкові зміни в 2022 році передбачають, що українці отримали нові податки на землю, а також на власне вирощені овочі, розповіла адвокат Тетяна Даниленко.

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