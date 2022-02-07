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Від таксистів до репетиторів: кому і коли в Україні світять нові податки

7 лютого 2022, 12:49

Для сплати податків з підробітку людині потрібно буде зареєструватися в податковій і використовувати касовий апарат.

Податок
/ УНІАН

В Україні новий етап податкової реформи передбачає оподаткування податками людей, які займаються більше ніж 20 видами професійної діяльності.

Серед них, в тому числі, таксисти і репетитори, йдеться в матеріалі, опублікованому на Економічній правді.

Заплатити податки державі доведеться навіть у разі, якщо людина у вільний час працює таксистом, репетитором або маляром.

Нові податки в Україні: що відомо

Відзначається, що для сплати податків з підробітку людині потрібно буде зареєструватися в податковій і використовувати касовий апарат. Ставка податку на подібні доходи складе 5,5%.

Сума доходу від підробітку за рік не повинна перевищувати 153 мінімальних зарплат, в 2022 році це 994,5 тис грн на рік або 82 875 грн в місяць. За більш високі доходи податок складе 18%.

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Всі операції з підробітку повинні проходити через касовий апарат. Завдяки йому податкова рахуватиме суму його доходу та суму податку, яку потрібно буде сплатити до бюджету.

Відповідні звіти ДПС надсилатиме через Дію. Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця за підсумками попереднього місяця.

Кому світять нові податки

До переліку професій, представників яких зобов'яжуть платити податки, потрапили:

  • таксі;
  • здача житла в оренду;
  • дресирувальники собак;
  • тамада;
  • ландшафтний дизайнер;
  • фотограф;
  • художник;
  • няня;
  • домашня прислуга;
  • перукар на дому;
  • ремонтні роботи;
  • манікюр і педикюр на дому;
  • психоаналітики і психотерапевти;
  • астрологія і спіритизм.

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