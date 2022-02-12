Українців попередили про нове різке подорожчання "молочки" / колаж УНІАН

В Україні за останні чотири місяці значно подорожчала молочна продукція. Проте до кінця I кварталу 2022 року (січень, лютий, березень) ціни на молочку можуть зрости ще більше – на 8-10%.

"За прогнозами вчених "Інституту аграрної економіки", в середньому за всіма видами молокопродуктів зростання цін у I кварталі 2022 року може скласти в межах 8-10%, по продуктах неглибокої переробки – на 3-5%. Тобто перевищить темпи зростання, що склалися у ІІ півріччі 2021 року", – розповів завідувач відділу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Леонід Тулуш у коментарі Obozrevatel.

За словами експерта, одна з ключових причин подорожчання, яке спостерігалося в останні місяці, - зростання вартості молока-сировини в Україні у ІІ півріччі 2021-го (майже на 12%).

"Зростання цін на молоко-сировину, що становить від 60% до 80% в структурі собівартості молокопродуктів, є загальносвітовою тенденцією, як і щодо інших продуктів харчування", – вказав Тулуш.

Він зазначив, що в середньому по країнах ЄС молоко-сировина подорожчало на 16%.

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Тулуш підкреслив, що молокопереробні підприємства у жовтні-грудні минулого року працювали з низькою рентабельністю, а деякі з них закінчили квартал зі збитками. Тому компанії зацікавлені в підвищенні цін на свою продукцію.

Раніше йшлося про те, що в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 раза.

Крім того, експерти прогнозують в Україні божевільне зростання цін на хліб у 2022 році. Згідно з прогнозами, хлібобулочні вироби кардинально додадуть в ціні ближче до осені.

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