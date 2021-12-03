Українцям різко накрутили тариф на газ: кому доведеться розщедритися

Змінено тариф за послугою постачальник останньої надії / ua.depositphotos.com

Газопостачальна компанія Нафтогаз встановила новий тариф для споживачів, які отримують природний газ за послугою Постачальник останньої надії.

Компанія підняла тарифи на газ у п'ять разів, повідомляється на сайті постачальника.

Новий тариф Нафтогазу

Нафтогаз встановив тариф на газ для споживачів, які отримують газ за послугою постачальник останньої надії в розмірі 46,718452 грн за кубометр "блакитного палива".

Вказується, що тариф встановлено станом на 2 грудня.

Що таке Постачальник останньої надії

За тарифами ПОН платять українці, чий постачальник не зміг виконувати свої зобов'язання. Відповідно до закону, таких українців на 60 днів переводять на постачальника останньої надії.

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У Нафтогазі додали, що розмір тарифу вважають не вони. Для цього є спеціальна формула, яка описана в постанові Кабміну.

Зараз це 457 тисяч побутових споживачів.

За законом споживач може перейти з ПОН на іншого діючого постачальника газу за відсутності боргів за газ.

У Нафтогазі додали, що оплата за газ за послугою ПОН - обов'язкова.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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