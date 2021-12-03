Українцям різко накрутили тариф на газ: кому доведеться розщедритися

Нафтогаз встановив нові тарифи для споживачів, які отримують природний газ за послугою Постачальник останньої надії.
Газопостачальна компанія Нафтогаз встановила новий тариф для споживачів, які отримують природний газ за послугою Постачальник останньої надії.
Компанія підняла тарифи на газ у п'ять разів, повідомляється на сайті постачальника.
Новий тариф Нафтогазу
Нафтогаз встановив тариф на газ для споживачів, які отримують газ за послугою постачальник останньої надії в розмірі 46,718452 грн за кубометр "блакитного палива".
Вказується, що тариф встановлено станом на 2 грудня.
Що таке Постачальник останньої надії
За тарифами ПОН платять українці, чий постачальник не зміг виконувати свої зобов'язання. Відповідно до закону, таких українців на 60 днів переводять на постачальника останньої надії.
У Нафтогазі додали, що розмір тарифу вважають не вони. Для цього є спеціальна формула, яка описана в постанові Кабміну.
Зараз це 457 тисяч побутових споживачів.
За законом споживач може перейти з ПОН на іншого діючого постачальника газу за відсутності боргів за газ.
У Нафтогазі додали, що оплата за газ за послугою ПОН - обов'язкова.
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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.
Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.
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