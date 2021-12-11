Українцям підвищили пенсії: кому і на скільки підняли виплати

З 1 грудня підвищено пенсії у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму для непрацездатних.
Під кінець 2021 року в Україні зросли пенсії. Виплати підняли у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму для непрацездатних.
Також надбавки отримають ті українці, які вже досягли 75-річчя. Відповідні норми були оформлені рішенням уряду.
Підвищення пенсій в Україні
З 1 грудня підвищено пенсії у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму для непрацездатних (з 1854 до 1934 грн.):
- максимальна виплата зросла на 800 грн до 19 340 грн.;
- підвищена надбавка за наднормовий стаж – на 80 копійок до 19,34 грн за кожен рік.
Крім того, українці, які досягли 75-річчя, можуть розраховувати на надбавку до 400 грн.
Зростання пенсій: хто отримає надбавку
- одержувачі максимальних виплат;
- одержувачі мінімальних виплат;
- ті, хто виконав вимоги по стажу і досягли 65-річчя;
- ті, хто мають доплату за стаж понад норму;
- ті, хто досягли віку від 75 до 80 років.
Додамо, що в Україні прожитковий мінімум для пенсіонера становить з 1 грудня 1934 грн. Однак фактичний прожитковий мінімум (його вважає Мінсоц) становить 3700 грн.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.
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