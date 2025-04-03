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Вартість iPhone й іншої техніки Apple різко зросте: у чому причина

Альона Вороніна
3 квітня 2025, 10:05
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Техніка компанії може подорожчати на десятки доларів.
Телефон, деньги
Вартість iPhone й іншої техніки Apple різко зросте/ колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

  • Через введені Трампом мита техніка компанії Apple може подорожчати
  • Вартість кожного товару може зрости на десятки доларів

Адміністрація американського президента Дональда Трампа вводить нові мита, які вдарять по ланцюгу постачання компанії Apple.

Компанія здійснювала спроби диверсифікувати виробництво, переміщуючи його до Індії, В’єтнаму і Таїланду. Проте ці країни також потрапили під мита. Також мита запроваджені проти Китаю, Тайваню, Японії, Малайзії та Євросоюзу. Про це повідомляє The New York Times.

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Мінімальне мито для всіх торгових партнерів Сполучених Штатів становить 10%. Проте в деяких випадках воно набагато вище. Наприклад, мито для В’єтнаму становить 46%, для Китаю – 34%, а для Тайваню – 32%.

Компанії раніше вдавалося отримувати винятки від мит під час перебування Трампа на посаді американського президента минулого разу. Проте цього разу президент США заявив, що ніяких винятків не буде.

Введення мит заплановане на 9 квітня цього року. Проте наслідки від цього компанія Apple відчула уже – на тлі оголошення про нові мита її акції впали на 7,5% під час післяторгової сесії.

За оцінками Morgan Stanley, імпорт продукції з Китаю буде коштувати компанії Apple додатково 8,5 мільярдів доларів на рік. Поки що невідомо, чи компанія закладе ці витрати в ціну своєї продукції.

Як зазначають в The New York Times, iPhone, iPad і Apple Watch, які продає компанія, забезпечують три чверті з її майже 400 мільярдів доларів річного доходу. Apple доведеться або сплачувати ці комісії, що зменшить її прибуток, або опосередковано перекладати ці додаткові витрати на клієнтів, підвищуючи ціни на продукцію.

Виробництво близько 90% iPhone відбуваються у В’єтнамі, Індії та Китаї, і всі ці країни потрапили під мита Трампа. Якщо тарифи на iPhone з Китаю зростуть з 20% до 34%, собівартість виробництва одного пристрою може збільшитися на десятки доларів. Тобто для моделі iPhone, яка коштує 1000 доларів, це може означати підвищення ціни на 50-70 доларів тільки через мита для Китаю. AirPods з В'єтнаму або iPad з Індії можуть подорожчати на 20-40 доларів залежно від моделі.

Раніше Главред розповідав, як перевірити iPhone на оригінальність. Як дізнатися, офіційний iPhone чи ні, не знають багато користувачів техніки Apple, хоча визначити це дуже важливо.

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Що робить Apple?

Apple - американська корпорація, розробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, смартфонів, програмного забезпечення та цифрового контенту. Штаб-квартира розташована в Купертіно, штат Каліфорнія, пише Вікіпедія.

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