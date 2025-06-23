Грошова допомога українцям: хто може отримати 4 000 гривень додатково

Кошти почнуть виплачувати найближчим часом.

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Грошова допомога українцям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Одесі українці зможуть отримати грошову допомогу

Вона складатиме 4 тис. гривень або 2,5 тис. гривень

Виплати надаватимуть чорнобильцям

Українцям цього літа виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі до 4 тис. гривень. Виплати отримає частина жителів Одеси. Про це йдеться на офіційному сайті міста Одеса.

Відомо, що фінансову підтримку у розмірі 4 тис. гривень нададуть:

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учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та ІІ категорій, з І групою інвалідності;

українцям, яким держава виплачує пенсію у розмірі не більше 9 тис. гривень.

Крім того, що вдови загиблих (померлих) внаслідок Чорнобильської катастрофи отримають від місцевої влади по 2,5 тис. гривень.

Кошти громадянам почнуть виплачувати найближчим часом.

Варто зауважити, що виплати надаватимуть лише тим чорнобильцям, які зареєстровані в Одесі та отримали статус чорнобильця І або ІІ категорії, з І групою інвалідності або вдови ліквідатора.

Грошова допомога - що відомо

Як повідомляв Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава щомісячно виділяє по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

У 2025 році, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Грошові виплати надаватимуться до 24 серпня 2025 року, а сума залежить від категорії та ступеня інвалідності.

Крім того, українки можуть отримати солідний грант для розвитку та масштабування бізнесу. Розмір грантів встановлено на рівні - від 50 000 до 150 000 грн.

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