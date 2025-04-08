Буде ще холодніше: синоптик попередила про морози і сказала, коли вони відступлять

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 9-10 квітня
- Коли відступлять морози
Погода в Україні найближчими днями буде холодною. Очікуються заморозки. Потепління прийде ближче до середини місяця. Докладний прогноз погоди опублікувала у своєму Telegram-каналі Наталка Діденко.
За її словами, ніч на 9 квітня стовпчики термометрів покажуть мінусові значення.
"Найближча ніч буде ще холоднішою - очікуються заморозки до 0-5 градусів! Вдень у середу також холодно, протягом 9 квітня +1...+6 градусів, у Луганській області +6...+9 градусів", - попередила синоптик.
9 квітня місцями хмарно, місцями невеликий сніг.
Погода в Києві сьогодні вночі буде морозною - до -1...-3 градусів. У середу без опадів, удень потеплішає до +1...+3 градусів.
10 квітня в Україні очікується некомфортна погода, оскільки прийде черговий циклон, очікуються опади, посилиться вітер.
Коли чекати потепління
За словами синоптика, потепління в Україні почнеться з Вербної неділі.
"Уже посередині квітня буде +12...+18 градусів! Внизу для підтримки та зігрівання - карта прогнозу температури повітря на 15 квітня", - додала Наталка Діденко.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, з 5 по 9 квітня в Україні синоптики прогнозували поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі.
Раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що погода в Україні у квітні 2025 року буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря очікується в межах +10...+13. Це на півтора-два градуси вище за норму.
Зазначимо, у квітні 2025 року Сонце викличе кілька магнітних бур, вплив яких відчуватиметься на Землі. Бурі матимуть різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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