Буде ще холодніше: синоптик попередила про морози і сказала, коли вони відступлять

Найближчими днями про весняне тепло українцям можна забути. Утім, така погода триватиме ще недовго.

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Якою буде погода в Україні 9-10 квітня 2025 року - прогноз синоптика / Фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 9-10 квітня

Коли відступлять морози

Погода в Україні найближчими днями буде холодною. Очікуються заморозки. Потепління прийде ближче до середини місяця. Докладний прогноз погоди опублікувала у своєму Telegram-каналі Наталка Діденко.

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За її словами, ніч на 9 квітня стовпчики термометрів покажуть мінусові значення.

"Найближча ніч буде ще холоднішою - очікуються заморозки до 0-5 градусів! Вдень у середу також холодно, протягом 9 квітня +1...+6 градусів, у Луганській області +6...+9 градусів", - попередила синоптик.

9 квітня місцями хмарно, місцями невеликий сніг.

Погода в Києві сьогодні вночі буде морозною - до -1...-3 градусів. У середу без опадів, удень потеплішає до +1...+3 градусів.

Погода в Україні 9 квітня / meteo.gov.ua

10 квітня в Україні очікується некомфортна погода, оскільки прийде черговий циклон, очікуються опади, посилиться вітер.

Прогноз погоди на 10 квітня / meteo.gov.ua

Коли чекати потепління

За словами синоптика, потепління в Україні почнеться з Вербної неділі.

"Уже посередині квітня буде +12...+18 градусів! Внизу для підтримки та зігрівання - карта прогнозу температури повітря на 15 квітня", - додала Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 15 квітня / facebook.com/tala.didenko

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред ​

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, з 5 по 9 квітня в Україні синоптики прогнозували поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі.

Раніше синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що погода в Україні у квітні 2025 року буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря очікується в межах +10...+13. Це на півтора-два градуси вище за норму.

Зазначимо, у квітні 2025 року Сонце викличе кілька магнітних бур, вплив яких відчуватиметься на Землі. Бурі матимуть різну інтенсивність на початку, в середині та наприкінці місяця.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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