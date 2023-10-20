Подорожчання продуктів восени: на що підскочать ціни і як сильно доведеться розщедритися

Якими будуть ціни на продукти до кінця 2023 року: що найбільше подорожчає та наскільки – експерти та нардепи дали прогноз для українців.

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Рекордсменом зі зростання цін восени 2023 року знову будуть курячі яйця / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Восени майже всі групи товарів подорожчають. На ціни впливають інфляція, ситуація з урожаєм та обстановка на фронті. Про це йдеться у матеріалі порталу ТСН.

Нардеп і голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Ради Олександр Гайду припускає, що найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочна продукція. Згідно з його прогнозом, ціна овочів та фруктів поступово підвищуватиметься (на 5-10% щомісяця). Молочна продукція також подорожчає, але не дуже – на 3-5%.

"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, які не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства , у яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", – сказав Гайду.

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Він додав, що, незважаючи на прогнозоване зростання цін, все ж таки більшість продуктів цієї осені коштує дешевше, ніж минулої осені. У Комітеті з питань аграрної та земельної політики прогнозують, рекордсменом зі зростання цін у 2023 році знову будуть курячі яйця. Традиційно ціна зросте до новорічних свят – орієнтовно десяток коштуватиме близько 75 грн.

Найбільша частка яєць в Україні виробляється саме у невеликих фермерських господарствах, кажуть експерти.

"Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підніматися вгору. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни досягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн. за десяток", – пояснили депутати.

Згідно з прогнозними оцінками вчених Інституту аграрної економіки (ІАЕ), у жовтні-листопаді ціни на яблука можуть зрости до 18-20 грн за кіло, а на виноград – до 100 грн за кіло, апельсини – до 80 грн за кіло, на банани – до 50 грн. за кіло.

Також можуть подорожчати білокачанна капуста – до 8 грн/кг (+15%), буряк – до 8,50 грн/кг (+12%), цибуля ріпчаста – до 14 грн/кг (+15%), морква – до 9 грн/кг (+11%) та картопля – до 9,5 грн/кг (+12%).

Як пояснили експерти, ці категорії продуктів піднімуться в ціні:

Через зростання вартості зберігання;

транспортування через підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та цін на пальне.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні значно і помітно подешевшала білокачанна капуста.

Водночас восени в Україні подорожчають практично всі основні продукти харчування. Таку думку висловив радник директора агропромислового комплексу Львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин.

Також, в Україні помітно подорожчали курячі яйця . На даний момент десяток яєць марки квочка коштує в середньому 48,5 грн (майже на 3 грн перевищує середню ціну серпня в 45,82 грн).

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