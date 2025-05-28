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До 2,3 тисяч грн приємних бонусів: хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні

Даяна Швець
28 травня 2025, 13:10
551
Громадяни віком від 70 до 80 років отримають щомісячні доплати за вікову межу, а також самотні люди, які потребують догляду, і ті, хто виховував дітей.
До 2,3 тисяч грн приємних бонусів: хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні
Повний перелік червневих доплат для літніх людей/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • З 1 червня 2025 року частині пенсіонерів додадуть виплати
  • Літні люди отримають Чорнобильські виплати, надбавки за дітей і вік

Із 1 червня 2025 року деякі українські пенсіонери почнуть отримувати додаткові кошти до своїх щомісячних виплат. Такі зміни впроваджуються відповідно до чинного законодавства, яке передбачає нові механізми соціальної підтримки людей поважного віку. Як повідомляє Новини.LIVE, надбавки стосуватимуться кількох категорій пенсіонерів.

Компенсація за проживання в зоні Чорнобильського забруднення

Пенсіонери, які мешкали або продовжують жити у зонах обов’язкового чи добровільного відселення через аварію на ЧАЕС, маючи відповідні документи, можуть претендувати на доплату. Основні умови такі:

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  • постійне проживання у вказаних зонах у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року;
  • наявність статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Розмір такої допомоги у 2025 році складатиме 2 361 грн — що дорівнює одному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Доплати за вік

Додаткові кошти отримають пенсіонери від 70 років, розмір яких залежить від віку:

  • 300 грн — для людей віком 70–74 роки;
  • 456 грн — у віці 75–79 років;
  • 579 грн — для осіб, яким виповнилось 80 років і більше.

Окрім віку, обов’язковою умовою є отримання пенсії за віком у розмірі не більше ніж 10 340 грн. Призначення відбувається автоматично — звертатись до Пенсійного фонду не потрібно.

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Надбавки для батьків

Пенсіонери, які офіційно піклуються про дітей, можуть отримати щомісячну доплату — 150 грн на кожну дитину. Така виплата надається тим, хто:

  • отримує пенсію за віком, інвалідністю або вислугою років;
  • не працює і не займається підприємницькою діяльністю.

Для отримання потрібно особисто звернутись до ПФУ та надати документи, що підтверджують факт опіки.

Підтримка самотніх людей

Ще одна категорія — самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду. Вони можуть розраховувати на доплату у 40% від прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить 944 грн. Надбавка надається тим, хто:

  • досяг 80-річного віку;
  • проживає один;
  • потребує стороннього догляду;
  • не отримує пенсію по інвалідності.

Грошова допомога почесним донорам

Ті пенсіонери, які мають статус почесного донора крові, щомісяця отримуватимуть доплату — 10% від прожиткового мінімуму. У 2025 році ця сума дорівнює 292 грн.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації. Як результат, зростання середньої зарплати може суттєво підвищити пенсії у 2025 році.

А деяких пенсіонерів чекає приємний бонус. Експерти пояснили, кому пощастить отримати понад 500 грн надбавки.

Окрім цього, українцям підвищать пенсії після виконання однієї вимоги. Доплата призначається автоматично, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду.

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