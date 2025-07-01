Відправити посилку зможуть не всі: Укрпошта ввела суворі обмеження для українців

Відомо, якими будуть ліміти на виплату готівки фізичним особам.

https://glavred.net/economics/otpravit-posylku-smogut-ne-vse-ukrpochta-vvela-strogie-ogranicheniya-dlya-ukraincev-10677782.html Посилання скопійоване

Нові ліміти в Укрпошті / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Укрпошта змінила правила прийому відправлень з післяплатою

Фізичні особи зможуть відправляти не більше 10 посилок на місяць

Їх сума не повинна перевищувати 100 тисяч гривень

Із 1 липня Укрпошта вводить нові ліміти відповідно до вимог чинного законодавства. Про цей йдеться на сайті Укрпошти.

Так, фізичні особи протягом місяця зможуть відправляти післяплатою не більше 10 посилок на загальну суму до 100 тисяч грн.

відео дня

"Компанія виступає за прозору та законну діяльність і рекомендує всім своїм клієнтам, які здійснюють діяльність з продажу товарів або надання послуг на системній основі, здійснити реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для уникнення у майбутньому складностей щодо розрахунків та оподаткування таких розрахунків", - йдеться у повідомленні.

Для фізичних осіб, які отримують післяплату на платіжну картку, ліміти не зміняться:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

Укрпошта - останні новини

Як повідомляв Главред, Укрпошта запровадила нові правила отримання відправлень. Так, клієнти, які приходять в Укрпошту тільки за посилками, зможуть отримувати їх без черги.

Також для клієнтів Укрпошти запрацював сервіс швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Відправити посилку назад можна буде одразу під час оформлення.

Крім того, раніше вже повідомлялось, що два найбільші поштові оператори України змінили правила роботи з післяплатою. Нові обмеження вплинуть на фізичних осіб, які регулярно продають товари онлайн.

Читайте також:

Що таке "Укрпошта"? Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред