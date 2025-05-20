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Деякі українці мають доплатити за газ більше 400 гривень: у чому причина

Анна Косик
20 травня 2025, 13:44
118
Додаткова оплата буде стягуватись з українців за роботу фахівців.
газ, деньги
Українцям доведеться сплачувати більшу суму за комунальні послуги / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Українці мають сплачувати за техобслуговування мереж
  • В середньому додатково доведеться заплатити 441 гривню

Багато українців отримуватимуть платіжку за технічне обслуговування газових мереж. Про це повідомили на сайті Київської філії Газорозподільних мереж України.

Українцям доведеться сплачувати за роботу фахівців, які оглянуть технічний стан газових мереж, перевірять приміщення на наявність газу в повітрі, виявлять можливі витоки газу, а також виконають очищення, змащення та інші роботи для підтримання справності газового обладнання.

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Щодо вартості послуги, то вона іноді може відрізнятися. На Київщині місцевим мешканцям приходять платіжки як і на 50 гривень, так в на 2000 гривень, однак в середньому вартість послуги складає 441,12 гривні.

Ця послуга, фактично, є вимогою чинного законодавства про технічне обслуговування багатоповерхівок.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини

Нещодавно Главред повідомляв, що частина громадян України має право на 25% знижку на оплату комунальних послуг. Йдеться про українців, які мають статус "дитини війни" і чий дохід не перевищує 4 240 грн на одну особу.

Раніше стало відомо, що в Україні у невеликих містах з 2023 року водоканали почали підвищувати тарифи на послуги водопостачання, однак у більших населених пунктах ціни на воду залишаються такими ж, як у 2022 році.

Нагадаємо, що українці можуть розрахуватися за спожитий природній газ національним кешбеком, що дасть змогу у підсумку платити менше.

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Що таке Газорозподільні мережі України?

ТОВ "Газорозподільні мережі України" — українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, пише Вікіпедія.

Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України". До структури ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять головний офіс у Києві та Вінницька, Волинська, Дніпровська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Криворізька, Кропивницька, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Харківська міська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська філії.

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