Мінімалка зросте: в Україні збільшується мінімальна зарплата з грудня 2021

В Україні збільшується мінімальна зарплата на руки / УНІАН

Мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня 2021 року збільшується до 6,5 тисяч гривень.

Зростання мінімальної зарплати відбудеться відповідно до прийнятого народними депутатами Закону про державний бюджет на 2021 рік.

"Встановити в 2021 році мінімальну заробітну плату в місячному розмірі <...> з грудня - 6500 грн; у погодинному розмірі <...> з 1 грудня – 39,12 грн", - сказано в документі.

З 1 грудня збільшиться розмір мінімальної зарплати в Україні.

Мінімалка в Україні зросте до 6500 грн.

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Таким чином, мінімальна зарплата з грудня 2021 збільшується на 500 грн.

Додамо, що за проектом держбюджету 2022, наступного року мінімальна зарплата в Україні зросте до 6700 грн.

/ epravda.com.ua

Зростання мінімалки: збільшується сума страхового внеску

У зв'язку із зростанням мінімальної зарплати в Україні збільшується сума мінімального страхового внеску, нагадали у податковій службі.

Якщо мінімальний страховий внесок, який прив'язаний до мінімальної зарплати, з січня по листопад 2021 року становить 1 320 грн (6000×22%), то за грудень потрібно буде платити 1 430 грн. (6500×22%).

Максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2021 року становить 19 800 грн (15 розмірів мінімальної заробітної плати (6000 грн х 15 х 22%).

З 1 грудня максимальна сума страхового внеску становитиме 21 450 грн. (6500 грн. х 15×22%).

/ visnuk.com.ua

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Підвищення мінімальної зарплати в Україні

Як відомо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні у наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.

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