Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

Ангеліна Підвисоцька
10 вересня 2025, 05:01
НБУ опублікував офіційний курс валют на 10 вересня.
Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня
Курс валют на 10 вересня / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Національний банк України знизив офіційний курс євро та долара на 9 вересня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 10 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,12 грн/дол., що на 12 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,29 грн/євро, що на 9 копійки менше, ніж 9 вересня. Щодо євро гривня посилила свої позиції.

На міжбанку вже закрились торги увечері 9 вересня:

  • долар - 41,16/41,19;
  • євро - 48,33/48,35.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ
