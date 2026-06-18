Долар злетів угору, а євро раптово обвалився: курс валют на 19 червня

НБУ опублікував офіційний курс валют на пʼятницю, 19 червня.

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Курс валют на 19 червня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На пʼятницю, 19 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар пішов угору, а євро сильно обвалився. Злотий також показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 19 червня

На пʼятницю офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,91 гривні за долар. Американська валюта посилила свої позиції відносно гривні на 11 копійок порівняно з попереднім днем.

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Курс євро на 19 червня

Курс євро продемонстрував значний спад. Офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 51,45 гривні за один євро, що на 48 копійок менше, ніж у четвер, 18 червня.

Курс злотого на 19 червня

Польський злотий також втратив позиції. На 19 червня НБУ встановив його офіційний курс на рівні 12,08 грн за 1 злотий, що на 16 копійок нижче, ніж днем раніше.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи можливе різке падіння гривні - прогноз експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначав, що, попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року поки що немає.

За його словами, наразі національна валюта утримується в межах прогнозного курсу.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - підкреслив він.

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Як писав Главред, уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Документ містить ключові макроекономічні прогнози, зокрема щодо курсу долара, динаміки зарплат та параметрів державного бюджету.

Навіть за оптимістичним сценарієм уряд очікує поступового ослаблення гривні. Середньорічний курс долара, за прогнозами, зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029-му. До кінця 2029 року курс може сягнути близько 51,5 грн за долар.

Зростання курсу долара до 45 гривень може спровокувати подорожчання палива в Україні, адже паливо імпортується майже на 100%, а його ціна впливає на вартість більшості товарів. Економіст Андрій Новак пояснює, що ціни на бензин і дизель залежать не лише від курсу валют, а й від ситуації на Близькому Сході.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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