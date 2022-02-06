Долар полетів вниз: українцям розповіли про новий курс "американця" / колаж УНІАН

Гривня стрімко міцніє. Після стрибка курсу долара майже до 29 грн, п'ятничні торги на міжбанку показали зворотну динаміку. Тиждень завершився майже повною відсутністю попиту на "американця", а його ціна скотилася фактично до 28 грн/дол. Тим часом єдина європейська валюта навпаки подорожчала.

Як пише gsminfo, різкий спад попиту на долар здивував більшість фінансових експертів. За словами Ганни Золотько, голови департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, торги в п'ятницю 4 лютого починалися з котирувань в межах 28,22 і 28,24 грн / дол. Однак лише за годину пропозиція американської валюти почала стрімко збільшуватися, а попит залишався на тому ж рівні. Таким чином, ще до обіду курс долара опустився до позначки 28,12 грн / дол.

Експерт додала, що не було інтересу до долара і від імпортерів енергоресурсів. Через це НБУ довелося скуповувати майже 60 млн доларів, щоб уникнути різких коливань на валютному ринку.

Падіння долара не змогли зупинити інвестори, які минулого тижня продали майже 2,7 млрд гривень ОВДП.

На думку експертів, значно послабити гривню не зможуть і поставки газу, за які в лютому потрібно буде заплатити 8 млрд гривень. НБУ вже сформував частину суми, а решту планується сформувати протягом місяця рівними сумами.

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Єдине, від чого можуть виникнути сильні коливання на ринку, відзначають експерти, це дії Росії, які знову можуть налякати інвесторів, які почнуть продавати ОВДП.

Зараз в НБУ ситуацію на ринку називають досить стабільною. На понеділок 7 лютого регулятор встановив наступні ціни на іноземну валюту:

Долар США - 28,14 грн / дол.

Євро-32,27 грн / євро.

Раніше йшлося про те, що курс долара в Україні, який не так давно піднявся до семирічного максимуму, може знизитися з 28,3 до 27,7 грн/$ вже через тиждень. Аналітики кажуть, що учасники ринку вже адаптувалися до новин про можливу військову ескалацію з боку Росії.

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