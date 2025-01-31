Долар і євро різко подешевшали: яким буде курс валют з 3 лютого

Згідно з даними регулятора, курс долара знизився.

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Яким буде курс долара / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яким буде курс долара наступного тижня

Яким буде курс євро з 3 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 лютого, зафіксувавши зміцнення гривні щодо долара і євро.

Згідно з даними регулятора, курс долара знизився на 9 копійок і становив 41,73 грн/дол.

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Євро подешевшав на 19 копійок, досягнувши позначки 43,32 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку до 16:00 курс гривні до долара встановився в діапазоні 41,65/41,71 грн/дол., а до євро - 43,28/43,33 грн/євро.

Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на 24 січня встановили на рівні 41,98 гривні за долар, що є найнижчим показником з 30 грудня 2024 року (41,94 грн/дол.). Курс євро також знизився на 2 копійки і становить 43,67 грн/євро.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що лютий зазвичай є спокійним місяцем для валютного ринку, однак на ситуацію можуть вплинути дії новообраного президента США Дональда Трампа. Вона прогнозує курс долара в лютому в межах 42,7-43,6 грн/дол.

Економіст Олександр Хмелевський також вважає, що валютний ринок залишиться стабільним з огляду на валютні резерви НБУ, які станом на 1 січня становили $43,8 млрд. На його думку, у лютому курс долара може бути в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 43,5-45 грн.

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