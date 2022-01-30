До 50 грн за літр: українцям назвали захмарні ціни на бензин у лютому

Ціни на бензин в Україні в лютому / pixabay

У зв'язку з введенням державного регулювання цін на паливо, ціни на бензин продовжать зростати та можуть перевищити рівень 40-50 гривень за літр.

Як прогнозує директор однієї з мережі АЗС Дмитро Леушкін, держрегулювання відбувається три рази на місяць.

За словами експерта, в перших числах лютого ціна зросте приблизно на 2 грн за літр. Наступне зростання цін відбудеться 14 лютого. Крім держрегулювання, на них вплине ще й зростання курсу валют.

"Якщо ми дійдемо до 29 грн / $ - а я вважаю, що дійдемо – отже, у нас 14 числа преміальні мережі будуть коштувати по 40 грн/л. а автогаз, відповідно, по 25 грн/л", - вважає Леушкін, передає UBR.

Надалі подорожчання продовжиться.

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Ціни на бензин в 2022 році

Протягом 2022 року очікується планомірне збільшення вартості нафти до $100/бар., курс гривні падатиме. Крім цього, залежність цін на паливо від курсу валют посилює прив'язка акцизного податку не до гривні, а до євро.

За словами гендиректора мережі АЗС SunOil Леоніда Косянчука, зростання долара на одну гривню додає до ціни літра бензину приблизно 60-70 копійок.

До перерахованих факторів скоро паливо почне бронювати агросектор, що буде причиною ще більшого подорожчання, кажуть експерти.

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Як повідомляв Главред, згідно з даними Державної служби статистики України, в 2021 році проїзд в громадському транспорті в Україні подорожчав на третину (на 32,8%). При цьому вартість однієї поїздки, в середньому, зросла з 5,5 грн до 7,3 грн.

Крім того, в лютому 2022 року через зростання цін на бензин, дизпаливо та автогаз в Україні можуть підскочити тарифи на проїзд.

У лютому ціни на бензин і дизпаливо можуть зрости до 40 гривень за літр, а автогазу – до 25 гривень за літр.

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