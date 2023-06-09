Що робити, якщо через борги заблокували пенсійну картку: порада адвоката

Для того, щоб розблокувати банківську пенсійну карту через уявні борги, потрібно дотримуватися протоколу.

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Навесні Кабмін скасував заборону накладати арешт на рахунки з сумами менше 100 тисяч гривень / колаж Главред, фото УНІАН

З початку червня українцям почали блокувати банківські рахунки через накладення на них арешту державними виконавцями. Причому крім зарплатних карт, блокуються пенсійні карти і рахунки для соціальних виплат.

Адвокат Анжеліка Пономаренко розповіла порталу "Соціальна платформа", що потрібно робити в такій ситуації. Вона радить звернутися до виконавчої служби і розблокувати один рахунок і користуватися сумою в межах 13,4 тисячі грн.

За її словами, справа в тому, що навесні Кабмін скасував заборону накладати арешт на рахунки з сумами менше 100 тисяч гривень.

"Після 2 березня 2022 року, коли уряд ухвалив відповідну постанову, виконавці могли блокувати лише ті картки, на яких було більше 100 тисяч гривень. Це досить велика сума. А у багатьох людей була заборгованість до 100 тисяч. Тому довгий час не було ніяких проблем. Люди спокійно жили. Дехто навіть і не знав, що має борг. Однак зараз заборону зняли, тому виконавці мають право накладати арешти на всі суми, хоч з однієї гривні", — розповідає адвокат.

За словами юриста, арешт на банківський рахунок може накладатися за рішенням виконавчої служби. Підставою можуть служити, наприклад, судові рішення, борги за комунальні послуги і так далі.

Дивіться відео інтерв'ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович з приводу пенсій під час війни:

Проблеми в українців з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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