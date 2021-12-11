Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету: що сталося

Безлімітний мобільний інтернет зникне / Фото pixabay.com

Незабаром мобільні оператори України можуть відмовитися від послуги безлімітний Інтернет. Вже зараз на вітчизняному ринку стільникового зв'язку давно немає пакетів з по-справжньому необмеженим доступом у Всесвітню мережу.

Як пише UBR з посиланням на експертів, українські мобільні оператори після використання певної кількості гігабайт обмежують швидкість.

Зазначається, що раніше оператори могли заробляти на величезній кількості додаткових послуг, прогнозах погоди в SMS. Зараз же такі доходи значно скорочуються. Тому операторам доводиться шукати додатковий прибуток на базових послугах, зокрема підвищуючи свої тарифи.

Керуючий партнер консалтингової компанії E&C Group Анатолій Фроленков каже, що вже зараз повноцінного безлімітного доступу до Інтернету немає, тому що оператори штучно занижують швидкість. Самі представники мобільних операторів кажуть, що таким чином забезпечують "справедливий" підхід і доступ до високошвидкісного Інтернету для всіх своїх клієнтів.

Телеком-експерт Роман Хіміч заявив, що щонайменше останні років десять безлімітний інтернет остаточно перетворився на маркетинговий прийом.

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"Абсолютна більшість відомих мені тарифних пропозицій операторів мобільного зв'язку України не передбачає по-справжньому необмеженого споживання послуг передачі даних", - констатував він.

За його словами, фактично стільникові компанії оперують пакетними пропозиціями, в яких після досягнення наперед встановленого ліміту споживання швидкість передачі даних штучно зменшується до нікчемних за нинішніми мірками значень.

Як повідомляв Главред, в Україні можуть підняти тарифи на інтернет. Зараз в країні найдешевший швидкісний інтернет у світі. В середньому українці платять 156,9 грн за курсом на 6 грудня. Експерти прогнозують, що Інтернет в нашій країні вже в 2022-му році подорожчає.

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