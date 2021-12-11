Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету: що сталося

Вже зараз повноцінного безлімітного доступу до Інтернету немає, тому що мобільні оператори штучно занижують швидкість, кажуть експерти.
Незабаром мобільні оператори України можуть відмовитися від послуги безлімітний Інтернет. Вже зараз на вітчизняному ринку стільникового зв'язку давно немає пакетів з по-справжньому необмеженим доступом у Всесвітню мережу.
Як пише UBR з посиланням на експертів, українські мобільні оператори після використання певної кількості гігабайт обмежують швидкість.
Зазначається, що раніше оператори могли заробляти на величезній кількості додаткових послуг, прогнозах погоди в SMS. Зараз же такі доходи значно скорочуються. Тому операторам доводиться шукати додатковий прибуток на базових послугах, зокрема підвищуючи свої тарифи.
Керуючий партнер консалтингової компанії E&C Group Анатолій Фроленков каже, що вже зараз повноцінного безлімітного доступу до Інтернету немає, тому що оператори штучно занижують швидкість. Самі представники мобільних операторів кажуть, що таким чином забезпечують "справедливий" підхід і доступ до високошвидкісного Інтернету для всіх своїх клієнтів.
Телеком-експерт Роман Хіміч заявив, що щонайменше останні років десять безлімітний інтернет остаточно перетворився на маркетинговий прийом.
"Абсолютна більшість відомих мені тарифних пропозицій операторів мобільного зв'язку України не передбачає по-справжньому необмеженого споживання послуг передачі даних", - констатував він.
За його словами, фактично стільникові компанії оперують пакетними пропозиціями, в яких після досягнення наперед встановленого ліміту споживання швидкість передачі даних штучно зменшується до нікчемних за нинішніми мірками значень.
Як повідомляв Главред, в Україні можуть підняти тарифи на інтернет. Зараз в країні найдешевший швидкісний інтернет у світі. В середньому українці платять 156,9 грн за курсом на 6 грудня. Експерти прогнозують, що Інтернет в нашій країні вже в 2022-му році подорожчає.
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