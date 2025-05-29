Чи відключатимуть світло влітку в домівках українців: експерт дав відповідь

Раніше експерт завжди говорив, що на українців чекає повний колапс.

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Що прогнозують експерти на літо 2025 / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Про що сказав експерт:

Енергетична ситуація в Україні влітку буде стабільною, якщо уникнути масштабних ракетних атак

Ситуація з електроенергією позитивна, але можливі короткочасні відключення за відсутності обстрілів

Енергетична система в Україні період літніх місяців залишатиметься на стабільному рівні, але за умови, якщо вдасться уникнути масштабних атак з боку РФ. Про це заявив енергетичний аналітик Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу Еспресо.

Фахівець акцентував увагу на стратегічному значенні накопичення газових резервів у вітчизняній ГТС. Він відзначив допомогу, яку надає Норвегія у цьому питанні.

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"Питання накопичення газу у нашій газотранспортній системі є номер один для держави. У цьому питанні дуже активно нам намагається допомогти Норвегія. З газом в Україні все буде добре", — зазначив він.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Щодо електропостачання, експерт висловив помірний оптимізм, зазначивши, що наразі передумов для енергетичної катастрофи немає, якщо не буде масованих обстрілів.

"Щодо електроенергії ситуація дуже непогана. В цьому питанні я завжди говорив, що нас чекає повний колапс. Наразі таких перспектив немає, звісно, якщо нас не будуть обстрілювати так, як це було три останні ночі. Відповідно до цього ми матимемо чітке електропостачання", — пояснив Ігнатьєв.

Також експерт додав, що певні перебої з подачею електроенергії все ж можуть мати місце, але йдеться лише про короткі періоди.

Тарифи на світло в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, є ймовірність, що українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло. Це відбудеться у разі недопуску комунальників до лічильників або проблем з договором.

Своєю чергою заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський припустив, що за газ і світло доведеться платити більше. Ситуація на енергетичному ринку вимагає активних дій уже зараз, підкреслив він.

Однак в той же час у ДТЕК розкрили головний секрет економії, як не переплачувати за світло. Найголовніше, щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо вчасно і коректно передавати показники лічильників.

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Хто такий Станіслав Ігнатьєв? Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

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