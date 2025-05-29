Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Чи відключатимуть світло влітку в домівках українців: експерт дав відповідь

Даяна Швець
29 травня 2025, 05:00
4
Раніше експерт завжди говорив, що на українців чекає повний колапс.
Чи відключатимуть світло влітку в домівках українців: експерт дав відповідь
Що прогнозують експерти на літо 2025 / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Про що сказав експерт:

  • Енергетична ситуація в Україні влітку буде стабільною, якщо уникнути масштабних ракетних атак
  • Ситуація з електроенергією позитивна, але можливі короткочасні відключення за відсутності обстрілів

Енергетична система в Україні період літніх місяців залишатиметься на стабільному рівні, але за умови, якщо вдасться уникнути масштабних атак з боку РФ. Про це заявив енергетичний аналітик Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу Еспресо.

Фахівець акцентував увагу на стратегічному значенні накопичення газових резервів у вітчизняній ГТС. Він відзначив допомогу, яку надає Норвегія у цьому питанні.

відео дня

"Питання накопичення газу у нашій газотранспортній системі є номер один для держави. У цьому питанні дуже активно нам намагається допомогти Норвегія. З газом в Україні все буде добре", — зазначив він.

Чи відключатимуть світло влітку в домівках українців: експерт дав відповідь
Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Щодо електропостачання, експерт висловив помірний оптимізм, зазначивши, що наразі передумов для енергетичної катастрофи немає, якщо не буде масованих обстрілів.

"Щодо електроенергії ситуація дуже непогана. В цьому питанні я завжди говорив, що нас чекає повний колапс. Наразі таких перспектив немає, звісно, якщо нас не будуть обстрілювати так, як це було три останні ночі. Відповідно до цього ми матимемо чітке електропостачання", — пояснив Ігнатьєв.

Також експерт додав, що певні перебої з подачею електроенергії все ж можуть мати місце, але йдеться лише про короткі періоди.

Тарифи на світло в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, є ймовірність, що українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло. Це відбудеться у разі недопуску комунальників до лічильників або проблем з договором.

Своєю чергою заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський припустив, що за газ і світло доведеться платити більше. Ситуація на енергетичному ринку вимагає активних дій уже зараз, підкреслив він.

Однак в той же час у ДТЕК розкрили головний секрет економії, як не переплачувати за світло. Найголовніше, щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо вчасно і коректно передавати показники лічильників.

Більше економічних новин:

Хто такий Станіслав Ігнатьєв?

Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи свет тарифи на електроенергію новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступ росіян в Сумській області: Жорін назвав головну мету ворога

Наступ росіян в Сумській області: Жорін назвав головну мету ворога

23:49Фронт
"Перформанс" для Трампа: в ЗМІ розкрили, для чого РФ нові переговори з Україною

"Перформанс" для Трампа: в ЗМІ розкрили, для чого РФ нові переговори з Україною

23:04Світ
Україна передала Росії документ з умовами припинення вогню - що відомо

Україна передала Росії документ з умовами припинення вогню - що відомо

22:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

Останні новини

05:00

Чи відключатимуть світло влітку в домівках українців: експерт дав відповідь

04:30

Помилка, яку робить більшість: місце, де не можна зберігати зубну щіткуВідео

04:29

Чому кораблі називають жіночими іменами: причина відома не всім

04:09

Хто насправді придумав назву Карпати та яка друга назва гір - відповідь здивуєВідео

03:30

Атака широким фронтом: експерт про загрозу наступу РФ на Суми

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
02:56

Як вберегти баклажани від колорадських жуків за допомогою пляшки з-під води

02:31

Не західні санкції: Некрасов сказав, що вб'є економіку РФ

01:30

Бред Пітт уперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі

01:01

"Місця вже визначені": у Білорусі мріють про розміщення "Орєшніка" до кінця року

Реклама
00:47

Уперше за півроку: Барака і Мішель Обаму застукали разом на тлі чуток про розлучення

28 травня, середа
23:57

Зеленський нібито терміново перервав візит до Німеччини – що сталося насправді

23:49

Наступ росіян в Сумській області: Жорін назвав головну мету ворога

23:15

Що сказав батько Наталії Могилевської перед смертю - зізнання співачки

23:05

"Все глибше і глибше": Хаєк зробила гучну заяву про чоловіка після 16 років шлюбу

23:04

"Перформанс" для Трампа: в ЗМІ розкрили, для чого РФ нові переговори з Україною

22:58

Чому у неділю не можна підстригати нігті і волосся: священник здивував відповіддю

22:58

Путіну рекомендують готуватися до жорстких санкцій: чіткий сигнал з Берліну

22:43

Залишилося мало: зірка "Гаррі Поттера" розповіла, що скоро помре

22:16

Відмовився від мілітарі-стилю: Володимир Зеленський підкорив своїм новим іміджем

22:13

Що першим бачите на зображенні: тест, який "зчитає" ваш характер

Реклама
22:05

"Мене трусило": учасник "Мастер Шеф" розповів, що відбувається за лаштунками шоуВідео

22:04

Україна передала Росії документ з умовами припинення вогню - що відомо

21:35

"Лежав убитий біля будинку": Ірина Федишин повідомила про трагедію в родині

21:33

США готові завдати максимального удару по Росії - в Держдепі зробили заяву

21:24

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

21:02

Регіони по всій Росії охопили масштабні антивоєнні протести - що відбувається

20:36

Кому з водіїв можна їхати найшвидше: задача ПДР, яка під силу не всімВідео

20:28

"Розлютить Путіна до смерті": у ЗМІ назвали крок України, який зруйнує гордість РФ

20:13

Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви

19:51

"Прийшло все місто": в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ

19:47

Зеленський скасував важливу поїздку на захід у Німеччині - що сталося

19:45

Такі букви зараз не зустрінеш: що означає таємний напис на купюрі 20 гривеньВідео

19:39

Є дві популярні помилки: експерт розкрив, як насправді треба тримати виделкуВідео

19:31

РФ покаже Україні "меморандум" на нових переговорах: Лавров назвав дату і місце

19:25

Не впізнати: італійський співак засвітив рідкісне фото самітниці Софі Лорен

19:10

Трамп розчарувався у Путіні? Коли будуть санкції?Погляд

18:52

РФ накопичила 50 тисяч військових на Сумському напрямку: що кажуть прикордонники

18:51

Кінець війни до літа 2026 року: у Зеленського розкрили реалістичний сценарій

18:44

Став тільки краще: який зараз вигляд має красень-меджай із фільмів "Мумія"

18:32

Ціни впали на 20%: в Україні стрімко дешевшає один з найпопулярніших овочів

Реклама
18:25

Критично важливі підприємства можуть забронювати більше працівників - Мінцифра

18:21

Чому потрібно мити автомобіль після дощу: відповідь здивує багатьох водіївВідео

18:12

Киян обманюють про вік Києва: історик розсекретив справжню дату заснування столиціВідео

17:41

Німеччина озброїть Україну додатково на 5 млрд євро - деталі

17:39

Цікавий психологічний тест, який розкриє приховані риси особистості

17:34

"Нічого нового": Зеленський розкритикував РФ за "меморандум", якого ніхто не бачив

17:06

"Хто взагалі схвалив": Ані Лорак потрапила у великі неприємності в РФ

17:02

"Знято всі обмеження": Мерц заінтригував відповіддю на питання про Taurus в Україні

16:55

"Війна до червня 2026 року": Зеленський сказав, як прискорити закінчення бойових дій

16:43

Боровся з важкою хворобою: помер народний депутат України Сергій Швець

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти