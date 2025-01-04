Байден хоче заборонити розробку нових родовищ нафти і газу: Bloomberg розкрив деталі

Це рішення не вплине на буріння та іншу діяльність за існуючими договорами оренди.

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Байден планує заборонити розробку нових родовищ нафти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Ключові тези:

Байден зробив обмеження розробки викопного палива та викидів парникових газів

Що ускладнить намір Трампа збільшити видобуток нафти та газу

Президент США Джо Байден має намір заборонити нові морські розробки нафти та газу на прибережній території США. Таке рішення може бути прийняте 6 січня.

Зокрема, це рішення виключає продаж прав на буріння в водах Атлантики та Тихого океану, а також у східній частині Мексиканської затоки, йдеться в Bloomberg.

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Рішення Байдена, яке має бути оголошено 6 січня, як пише видання, "ще більше покращить його репутацію щодо клімату", поглибивши його досвід сприяння збереженню та нульовому викиду енергії.

Він базується на серії кроків Білого дому в останню хвилину щодо захисту земель і захисту навколишнього середовища до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

На відміну від інших кроків, які Байден зробив для обмеження розробки викопного палива та викидів парникових газів, які спричиняють зміну клімату, "цей крок може мати тривалий термін служби, що ускладнить намір Трампа збільшити видобуток нафти та газу всередині країни".

"Це тому, що запланована проголошення Байдена ґрунтується на 72-річному положенні федерального закону, який надає президентам широкі повноваження вилучати води США з нафтового лізингу без прямого дозволу на відкликання", - зазначає Bloomberg.

Водночас, як пишуть автори, це рішення не вплине на буріння та іншу діяльність за існуючими договорами оренди.

"Це також залишає відкритим шлях для законодавців-республіканців, щоб розпорядитися про продаж нафти в центральній і західній частині Перської затоки в оренду як спосіб збільшити дохід, який міг би компенсувати витрати на продовження зниження податків", - зазначається в статті.

Військова допомога США - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні. Міністерство оборони США наразі займається постачанням сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України взимку.

Олексій Гетьман повідомив, що США дадуть Україні багато зброї за однієї умови. Рішення Дональда Трампа щодо допомоги Україні може серйозно вплинути на подальший перебіг війни. Майор запасу ЗСУ повідомив, якщо Україні передадуть багато сучасної зброї, то в росіян не буде шансів у цій війні.

У Білому домі повідомили, що США готують нову військову допомогу Україні. Джон Кірбі повідомив, що найближчими днями Білий дім оголосить про новий пакет допомоги для України. Наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися ще до 20 січня.

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