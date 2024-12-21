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Що у 2025 році буде з РФ та режимом Путіна: став відомий неочікуваний сценарій

Юлія Закрепа
21 грудня 2024, 13:12
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Олександр Сотник розкрив із якими проблемами в 2025 році може зіткнутися Путін та його режим.
Що у 2025 році буде з РФ та режимом Путіна: став відомий неочікуваний сценарій
Що буде з Росією у 2025 році / колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: відео

Головні тези:

  • У 2025 році Росію очікують різкі негативні зміни
  • Демографічна ситуація у РФ буде тільки погіршуватися
  • із якими проблемами в новому році може зіткнутися Путін

На сайті Главред відбувся чат із головним редактором каналу Sotnik-TV, журналістом, письменником і публіцистом Олександром Сотником. Він поділився прогнозом щодо того, що у 2025 році буде з Росією і режимом Путіна - чи є передумови для внутрішньої тряски в РФ.

"Прогнозів я не даю, а говорю лише про те, що бачу зараз. У 2025 році, звичайно ж, буде економічне провисання. Буде підвищення цін на все і вся. Наростатимуть проблеми в путіноміці, а зомбономіка буде і далі конати. Дедалі більше складнощів буде саме для глибинаріїв. Природно, вертикаль вимагатиме дедалі більше й більше підпірок, нових законів, які більше нагадуватимуть драконівські заходи з утримання влади. Там уже не можна буде зайвий раз видихнути, зайвий раз що-небудь сказати або косо подивитися. Я чекаю закону за косий погляд: косо подивився на портрет вождя – все, десять років",- зазначив Сотник.

Експерт наголосив, що він чекає посилення режиму, дедалі більше заборон, підвищення цін та подорожчання життя.

"При цьому цінність самого життя в печері вже обнулилася і прагне до від'ємного значення. Демографічна ситуація буде тільки погіршуватися, тому що куди там народжувати і когось виховувати, простіше здохнути. Кладовище в рай кличе", - додав Сотник.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, які проблеми чекають на Росію і Путіна у 2025 році, а також що буде з війною в Україні:

Олександр Сотник також розповів, із якими проблемами в новому році може зіткнутися Путін.

"Занадто багато невідомих, тому складно розписати це рівняння. Не зрозуміло, до чого зрештою прийде Трамп, не зрозуміло, до чого зрештою прийдуть європейські політики, та інше - тут занадто багато невідомих. Єдине, що точно Путін буде відчувати, так це тиск економічного сектора. Він бачитиме, як ситуація погіршується: то там, то тут штукатурка відвалиться, що там діра, тут пробоїна, там прорив раптовий", - додав експерт.

Він відмітив, що Володимир Путін дедалі частіше стикатиметься із фактами застарілості інфраструктури і дедалі більшого погіршення ситуації знизу.

"Диктатор зіткнеться з проблемою зникнення населення, оскільки воно вимирає шаленими темпами. У Росії, звичайно, продовжують говорити про 140 мільйонів, але це такий патерн. Мені здається, там уже залишилося 60, а, можливо, і менше мільйонів людей. Люди в Росії вимирають божевільними темпами, дуже швидко", - пояснив експерт.

Вибухи у Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Росії атакували хімкомбінат, де виробляють паливо для РСЗВ та ракет. За інформацією з Мережі, є ймовірність, що один із "прильотів" стався на території заводу в Ростовській області. На одному з відео можна побачити стовп чорного диму, що здіймається в небо.

У Мурманську поблизу бази Північного флоту РФ лунали вибухи.Судячи з кадрів, подія могла статися на одному з численних військових об'єктів у районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої в Сєвероморську, і двох військових аеродромів.

У Росії два БПЛА врізалися в 37-поверховий будинок. Місцеві жителі мікрорайону Лазаревське повідомляють про близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів.

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