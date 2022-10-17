Ціни кусаються дедалі болючіше: що з цінами на харчі в Україні і які прогнози

Яйца уже по 70 грн / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Україні від початку війни значно здорожчали продукти харчування. Кожен з нас помічає це, коли розраховується на касі супермаркету чи рахує, скільки грошей залишилося в гаманці після походу на ринок. Враховуючи, що у більшості українців доходи не зросли, а значна частина взагалі залишилися без роботи, витрати на базові людські потреби, такі як харчування, стають дедалі гострішими. Тому Главред вирішив проаналізувати, що відбувається на ринку продуктів у нашій країні і чого слід чекати пересічним українцям хоча б до кінця року.

Почнемо з офіційної інформації, яка вельми схожа на правду. Згідно з даними Державної служби статистики, в Україні від початку року станом на кінець серпня інфляція становила 19,5%, водночас "продуктова" інфляція була вищою: вона склала 25%. Щось подорожчало більше, щось менше. Давайте розберемося докладніше.

М'ясо і овочі

"За результатами досліджень науковців Інституту аграрної економіки, з початку року найбільше – у 2-2,4 разу – зросли ціни на овочі: цибулю ріпчасту, моркву, а також на імпортовані фрукти – цитрусові, банани. Трохи – до 5% – знизилися на м’ясо – гуляш, ребра з яловичини, курячі гомілки. І лише ціни на олію соняшникову практично не змінилися", - розповіла завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.

Хліб і мука

З початку року борошно пшеничне подорожчало на 12% – з 15,48 грн/кг до 17,32 грн/кг. Відповідно, зросли й ціни на хліб. Так, хліб житній, житньо-пшеничний зріс в ціні до 33,65 грн/кг (+13,2%), батон – до 20,85 грн/кг (+15,2%), хліб, виготовлений з борошна вищого ґатунку – до 39,28 грн/кг (+16,9%), хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 32,15 грн/кг (+18,6%).

Олія

Середня ціна на олію соняшникову впродовж червня-вересня складає 70 грн/л. Заступник голови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Вікторія Тютюнникова вважає, що у серпні цього року незначно (на 0,6%) знизилася ціна на соняшникову олію, проте за вісім місяців від початку року вона подорожчала на 13,8%. Наразі середня ціна на цей продукт складає 63-65 грн.

Яйця - вже делікатес

А от "рекордсменами" з продуктів харчування, які подорожчали найбільше, стали яйця: ціна на них зросла на 15,4% станом на вересень. У вересні ціна за десяток курячих яєць становила 37 грн, проте на початку жовтня вона стрімко підвищилася приблизно до 50 грн. Сьогодні ж на цінниках ми бачимо цифру, близьку до 70 гривень за десяток. Фактично, яйця з початку року подорожчали вдвічі. Якщо говорити про прогнози (про це нижче), то вони і надалі лише дорожчатимуть.

Овочі: менше, ніж за рік вони стали дорожчими вдвічі

"Наразі ціни на овочі поступово починають зростати. Наприклад, середньомісячна ціна на червоні помідори становила приблизно 59 грн, то наразі – 72 грн; цибуля зелена коштувала 32 грн, а тепер – 35 грн. Приблизно на такому ж рівні подорожчали ціни на фрукти – на 60,2%, водночас за серпень – лише на 4,8%. Вартість вітчизняних сезонних фруктів або залишається на тому ж рівні, або зменшується. Зокрема, ціна на виноград складає приблизно 90 грн, а от ціна на яблука знизилася з 21 грн до 12 грн за кілограм", - зазначили в Асоціації.

Як зазначає Главреду аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин,варто враховувати той факт, що ціни на овочі ще на самому початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну були вже доволі високими через сезонний фактор. Проте експерт підкреслює, що цьогоріч не відбулося традиційного зниження вартості овочів, як це зазвичай буває кожного літа. Тому ціни на цей товар збільшилися до вересня-початку жовтня порівняно з аналогічним періодом минулого року вдвічі.

Імпортні фрукти

В Інституті аграрної економіки констатують, що суттєво зросли ціни на цитрусові та банани, які не вирощуються в Україні і є об’єктивно-необхідним імпортом. Апельсини подорожчали у 2,4 рази – до 77,63 грн/кг, лимони додали в ціні у 2,2 разів і коштують нині 70,27 грн/кг, ціна на банани зросла у 2,1 рази – до 62,05 грн/кг.

Борщовий набір з початку року здорожчав на третину

Щодо вартості так званого "борщового набору", то за словами Інни Сало, його вартість на початку жовтня порівняно з січнем 2022 року зросла на 35%. Сезонне зниження ціни у цей період відбулося на капусту білокачанну – до 16,29 грн/кг (‑4,2 %), буряк – до 13,65 грн/кг (‑12,4 %), картоплю – до 9,13 грн/кг (‑1,7 %). При цьому через недостатні обсяги товарної пропозиції, у т.ч. і через низький урожай, суттєво зросла споживча ціна на цибулю ріпчасту – у 2,4 рази – і склала 32,86 грн/кг, а також моркву, яка подорожчала удвічі – до 25,27 грн/кг.

Молочні продукти: суцільне й велике здорожчання

Щодо молочних продуктів, тут слід однозначно зазначити: ціни на них упродовж року зростають доволі відчутними темпами, і цей процес триває й надалі.

Так, за словами Вікторії Тютюнникової, від початку цього року ціна на молоко поступово зростала: від 31 грн у січні до 35 грн у жовтні 2022 року (за стандартний пакет чи продукцію у плівках).

"Схожа тенденція спостерігається і для середньомісячних цін на масло, яке подорожчало від 54 грн у січні до 65 грн у жовтні. Загалом схожа ситуація спостерігається й за іншими кисломолочними продуктами, як сметана, плавлений сир тощо, ціни на які значно зросли від початку року", - додає експерт.

За інформацією Інни Сало, ціни на молоко і молочні продукти, які коливаються в залежності від жирності, фірмової марки виробника і торговельної мережі тепер складають: за 1000 г пастеризованого молока жирністю до 2,6 % доведеться заплатити 35,72 грн (+24 %), за 1 кг м’якого жирного сиру – 180 грн (+35 %), за сметану жирністю до 15 % – 103,60 грн/кг (+38 %), а за 200 г вершкового масла – 57,53 грн (+10 %).

Яловичина падає в ціні

За результатами проведеного науковцями Інституту аграрної економіки дослідження, на початку жовтня 2022 року спостерігається коливання цін на різні види м’яса.

Поза тим, роздрібні ціни на яловичину – гуляш та ребра, а також курячі гомілки дещо зменшилися порівняно з жовтнем минулого року.

На початку жовтня 2022 року роздрібні ціни на яловичину гуляш порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися на 4,7 % і становили 217,71 грн/кг. Яловичина ребра за аналогічний період подешевшала на 2,1 % і коштує нині 137,48 грн/кг.

Спасибі, курятина

Якщо у жовтні 2021 року куряче філе коштувало 104,30 грн/кг, то за рік воно подорожчало на 23,1 % – до 135,60 грн/кг. Навіть порівняно з вереснем 2022 року ціна на куряче філе у жовтні зросла на 1,2 %.

Середня роздрібна ціна на курячі стегна зросла проти показника жовтня 2021 року на 4,0 % і становила 101,95 грн/кг. При цьому лише за останній місяць ціна на цей вид м’яса збільшилась на 2,2 %.

Роздрібна ціна на курячі гомілки за рік зменшилася проти жовтня 2021 року на 1,0 % – 70,45 грн/кг, у тому числі порівняно з вереснем 2022 року у жовтні ціна на цей вид м’яса зменшилася на 3,3 %.

Свинина відчутно здорожчала

"Найбільше за останній рік здорожчала свинина: зростання цін на різні її види сягало 43,4-63,5 %. Середня ціна на свинину (грудинка) порівняно з жовтнем 2021 року зросла на 63,5% і становила 168,71 грн/кг. При цьому лише за останній місяць цей вид м’яса подорожчав на 8,9 % . Роздрібні ціни на свинину (лопатку) у досліджуваних супермаркетах за рік зросли на 47,8 % і складали 168,15 грн/кг. З вересня ціна на неї збільшилася на 10,2 %", - зазначає Інна Сало.

Чого чекати далі?

Якими є прогнози до Нового року щодо цін на основні продукти харчування в Україні? Зрозуміло, що у період ведення війни експерти хочуть бути обережними у цих питаннях.

Безсумнівно, ціни на продукти харчування зростатимуть через високий рівень інфляції у державі. Як упевнена Вікторія Тютюнникова, є підстави вважати, що вартість гречки не зростатиме, оскільки на внутрішньому ринку утворився її надлишок через те, що вона не була експортована до рф або білорусі.

"Вартість хліба також зростатиме у зв’язку з тим, що на це впливає велика частка вартості газу та електроенергії, які використовуються під час його виготовлення. До кінця року ціни на хліб зростуть ще мінімум на 7-8%. Тобто якщо сьогодні буханка коштує десь 30 грн, то до кінця року її ціна збільшиться приблизно на 2,5 гривні – до 32,5 грн. Ціна на яйця також ймовірніше за все зростатиме. Це пояснюється тим, що збільшується вартість комбікорму, який впливає на 70% вартості яйця", - зазначає вона.

Слід зазначити і таке: аналітики впевнені, що у випадку сильного підняття ціни на кукурудзу слід чекати значного подорожчання яєць – десь ще на 15-20% (тобто на 7-8 гривень за десяток).

А за прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, очікується, що до кінця 2022 року хліб може подорожчати ще більше - на 10-15%, зокрема ціна хліба житнього, житньо-пшеничного може скласти 37-38 грн. Ціна на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку може також зрости на 4-6 грн/кг, на хліб з борошна вищого ґатунку – на 5-7 грн/кг, а на батон – на 3-5 грн.

"На тлі загальних інфляційних процесів середня ціна на олію соняшникову може зрости до 75 грн/л. Прогнозується зростання цін на овочі борщового набору на 15-25 % за їх видами, зокрема до кінця 2022 року середня ціна картоплі може скласти 11-12 грн/кг, капусти білокачанної – 20 грн/кг, буряка – 16 грн/кг, цибулі ріпчастої – 40 грн/кг, а моркви – 30 грн/кг", - зазначає Інна Сало.

У той же час в Інституті аграрної економіки впевнені, що зі збором урожаю яблук, ціни на них знизяться до 15 грн/кг (‑15 %), а ціни на банани та цитрусові через низьку купівельну спроможність населення можуть залишитися приблизно на тому ж досить високому рівні.

Дороге пальне та необхідність імпортувати: чинники зростання цін

Які чинники спонукали до зростання цін на продукти харчування в Україні? Як це залежить від курсу нацвалюти?

На формування цін на продукти харчування впливає велика кількість різноманітних чинників. Зокрема, до них належить подорожчання енергоносіїв та пального, яке наразі переважно імпортується. У зв’язку з цим їх вартість зростає, що зумовлює й підняття ціни на продукти харчування. Окрім цього, повернення акцизів на пальне не сприяє зменшенню вартості на продукти харчування.

"Також вартість продуктів харчування залежить від курсу національної валюти. Через окупацію російськими військами південних регіонів України, виникла необхідність імпортувати продукти харчування. Однак через зростання курсу валют такі продукти можуть дорожчати", -- зазначає Вікторія Тютюнникова.

Світлана Литвин, у свою чергу додає, що на збільшення вартості продуктів харчування вплинуло зростання вартості логістики в межах України через руйнування традиційних каналів.

Олег Громов, спеціально сайту Главред