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Конфлікти між євреями та мусульманами: Жданов розповів, до чого готуватись Європі

Юлія Куришко
21 жовтня 2023, 03:15
Жданов розповів, що все залежатиме від позиції цих європейських країн, наскільки вони готові займати більш радикальну позицію.
Конфлікти між євреями та мусульманами: Жданов розповів, до чого готуватись Європі
Жданов розповів, чи можуть бути сутички у світі між євреями / Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, чи можуть в європейських країнах початися конфлікти між євреями та мусульманами.

Жданов розповів, що все залежатиме від позиції цих європейських країн, наскільки вони готові займати більш радикальну позицію. Сьогодні позиція умиротворення агресора не працює, додав він.

"Так, на жаль, може статися так. Дуже погано, що деякі сили намагаються зробити акцент на релігійному аспекті. Цей заклик до погромів і є оголошенням джихаду євреям, тобто релігійний ґрунт, не політичний. На жаль, усе може вилитися і в протистояння такого плану", - зазначив експерт.

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Жданов наголосив, що ймовірність такого сценарію не дуже висока, тому що не всі арабські країни в захваті від того, що відбувається зараз в Ізраїлі, і від того, як поводиться ХАМАС. Тому будемо сподіватися, що все залишиться в межах просто збройного конфлікту, як це було раніше.

Нагадаємо, що ізраїльські військові знищили одного із керівників ХАМАС. Військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, який відповідав за в'язнів і керував терористичною діяльністю.

Жданов розповів, хто винен в атаці бойовиків ХАМАС на Ізраїль. напад ХАМАС на Ізраїль - це виключно результат дій політичного керівництва Ізраїлю. Військові ж, на думку Жданова, "просто опинилися в такій ситуації через політику.

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новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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