"Затиснутий, з комплексами, постійно бреше": журналіст розповів про зустріч з Путіним

Володимир Путін / Reuters

Болгарський журналіст, голова міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв розповів, що вперше побачив Володимира Путіна у середині в 1990-х, коли майбутній президент Росії працював в мерії Санкт-Петербурга, а Грозєв жив у цьому місті і керував радіостанцією.

"Він опинився на якомусь нашому святі - десь в кутку сидів (ми знайшли фотографію). Він був запрошений від мерії і сидів у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Мабуть, людина з комплексами все-таки", - повідав журналіст в інтерв'ю Gordonua.

Журналіст назвав російського президента "главою держави вбивць" і " главою держави, який постійно бреше".

Відповідаючи на питання, Чому Путін досі є рукостискним у світі, сказав: "Це риторичне питання. Я сам кілька разів ставив його публічно, особливо після нашого розслідування про "бригаду смерті" (участь у політичних вбивств опонентів влади співробітників служби по захисту конституційного ладу і боротьбі з тероризмом і спеціального підрозділу Інституту криміналістики ФСБ). Я вважав, що він повинен перейти як мінімум в категорію Лукашенка. Тобто божевільного диктатора, якого якщо навіть люди і визнають формально правителем, уникають будь-якого спілкування з ним. Вважав, що має бути така кількість морального обурення, яке переважує прагматику. Але я цього не бачу".

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Раніше в Британії заявили про те, що "Путін відчуває запах крові. Постачання газу в Європі - це одна точка тиску. Ще є приховані кібератаки".

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