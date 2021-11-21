Захоплення Криму і розширення РФ: у Путіна насмішили статтею про імперські "скрєпи"

Володимир Путін і Владислав Сурков / GettyImages

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков у своїй новій статті розповів про те, що Росія займеться збиранням земель.

На порталі Актуальні коментарі у своїй статті Сурков пише, що глобалізація та інтернаціоналізація повернуться.

"І Росія отримає свою частку в новому всесвітньому збиранні земель, підтвердивши свій статус одного з небагатьох глобалізаторів", - упевнений він.

Не оминув увагою колишній помічник Путіна і захоплення Криму Росією в 2014 році.

Сурков пише: "Імперські технології ефективні і сьогодні, коли імперії перейменовані в наддержави. Кримський консенсус - яскравий приклад консолідації суспільства за рахунок хаотизації сусідньої країни".

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У той же час період путінського правління він називає золотим віком Росії, а жителям РФ, замість достатку і процвітання, обіцяє нові скрєпи.

За словами колишнього заступника голови Адміністрації президента, на початку століття створена в країні нинішнім керівництвом система зупинила нестримну лавину соціального хаосу. В результаті 20 років стабільності в Росії були і "ще будуть". "Вертикаль, порядок і скрєпи гарантовані", - додав Сурков.

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Нагадаємо, раніше в мережі був опублікований новий аудіозапис телефонних переговорів, в яких люди з голосами, схожими на голоси голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, обговорювали питання, пов'язані з ситуацією на Донбасі.

Зокрема, в діалозі вказується, що "перший заступник голови СБУ Грицак" і "міністр оборони ДНР" Кононов нібито обговорювали питання "поставок готівки в Дебальцеве". Також імовірно Сурков і Медведчук обговорювали питання створення так званої Ради регіонів і особливого статусу Донбасу.

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