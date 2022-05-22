"Ми жаліємо їх": пропагандистка Симоньян розсмішила відмазкою про провал армії РФ в Україні

Пропагандистка Симоньян розсмішила відмазкою про провал армії РФ в Україні / скріншот

У Кремлі вже не знають як виправдати провал війни в Україні. Цього разу свою теорію озвучила головна пропагандистка путінського режиму Маргарита Симоньян.

У своєму опусі вона заявила, що РФ проводить "спецоперацію", а не воює з Україною.

Вона стверджує, що Росія могла б "розібратися з Україною за кілька годин", якби захотіла, але, оскільки вона веде" спеціальну військову операцію", а не" війну", вирішила не робити цього.

"Ми їх жаліємо", - заявила Симоньян, але не згадала про те, що армія рф на чолі з бездарним керівництвом вже майже три місяці зазнає краху на території України, яку "планували захопити за три дні".

Також вона чомусь не згадала про те, що в "спецоперації" знищено вже майже 30 тисяч росіян. Таких втрат у РФ не було в жодній війні.

Генштаб ЗСУ

Раніше одна з найвідоміших пропагандисток в Росії Маргарита Симоньян заявила, що президент Росії Володимир Путін не визнає поразку у війні проти України. Він віддасть перевагу розв'язати Третю світову або ядерну війну проти Заходу.

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