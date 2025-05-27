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Вибухи гриміли в кількох областях РФ: деталі масованої атаки дронів

Олексій Тесля
27 травня 2025, 10:16
848
Росавіація повідомила про тимчасове обмеження роботи цивільних аеропортів у Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові.
Дрон
Дрони атакували РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Росавіація тимчасово обмежувала роботу цивільних аеропортів
  • У кількох регіонах РФ було зафіксовано вибухи

У ніч на 27 травня в кількох регіонах Росії - у Тульській і Воронезькій областях - зафіксовано атаки безпілотників. У зв'язку з цим у низці аеропортів країни ввели режим підвищеної безпеки.

Як пишуть російські Telegram-канали, удари БПЛА припали на міста Новомосковськ і Вузлова в Тульській області, а також на Борисоглібськ Воронезької області.

відео дня

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що з вечора 26 травня і в ніч на 27 травня в регіоні діяв режим загрози повітряної атаки. Очевидці з Новомосковська розповіли про серію вибухів близько 01:40 - щонайменше п'ять вибухів у місті і ще два - у Вузловій.

У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, режим повітряної тривоги було введено близько першої години ночі. Пізніше він уточнив, що над чотирма муніципальними районами області було зафіксовано понад 20 безпілотників. Один із них було збито, внаслідок чого на сході області сталося загоряння лісу, яке згодом ліквідували.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Росавіація повідомила про тимчасове обмеження роботи цивільних аеропортів у Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Раніше подібних заходів було вжито і в аеропорту Калуги.

Крім того, в Мережі також опублікували момент збиття дрона в районі Мурома Володимирської області.

Дивіться відео - дрони атакують РФ:

Скріншот
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що дрони атакували завод із виробництва Шахедів. У Міноборони Росії відзвітували, що за ніч над територією РФ було перехоплено і збито 96 українських безпілотників.

Як писав Главред, у Росії були атаковані важливі підприємства ВПК. Зокрема, в Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку.

Нагадаємо, раніше після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Россі спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становила 720 кв. метрів.

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Що відомо про Сили безпілотних систем Збройних сил України?

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.

СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".

Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.

До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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