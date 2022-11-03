ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою: у жовтні ворог втрачав по 40 танків на день - розвідка Британії

Війська РФ на війні проти України відчувають проблеми з технікою та артилерійськими боєприпасами / Колаж ОК Південь, УНІАН

Під час контрнаступальної операції ЗСУ у жовтні війська країни-окупанта РФ втрачали по 40 танків і бойових машин піхоти (БМП) на день. Білорусь вже передала Москві не менше 100 додаткових танків і БМП. У російських військ проблеми з артилерійськими боєприпасами і запасами техніки. Про це заявили в розвідці Британії.

Як повідомляє Міноборони Великобританії, російські військові незадоволені тим, що їм доводиться воювати старими БМП. Вони називають машини алюмінієвими банками.

Зазначено, що в середині жовтня у ході контрнаступу армії України втрати окупантів у військовій техніці зросли до більш ніж 40 одиниць на день.

"В середині жовтня, перед обличчям українських наступів, втрати російської бронетехніки зросли до більш ніж 40 одиниць в день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону", - наголошується в повідомленні.

Крім того, у розвідці Британії зазначили, що Росія отримує військову техніку від Білорусі. В останні тижні Мінськ передав Москві не менше 100 додаткових танків і БМП.

Також відомо, що у російських окупаційних військ в Україні проблеми з артилерійськими боєприпасами і кількістю справної бронетехніки, яка потрібна на заміну.

"Бронетанкові частини і артилерія займають центральне місце в способі ведення війни в Росії. Сили в Україні на даний час мають проблеми частково через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну",-підкреслили в Міноборони Британії.

Війна Росії проти України

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що армія України продовжує утримувати вогневий контроль на Херсонщині. За її словами, російські окупанти отримали команду до останнього триматися у Херсоні. Загарбники готуються до вуличних боїв і споруджують оборонні редути.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ продовжують контрнаступ у регіоні. Українські війська звільнили ще 9 населених пунктів. Важкі бої йдуть у районах Білогорівки, Сватового та Кремінної.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада. За словами Буданова, угруповання окупантів в окупованій Херсонській області становить до 40 тисяч військових. Найбільш боєздатні підрозділи у Херсоні.

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