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Повернення чоловіків до України: в МЗС Польщі оцінили ідею позбавлення виплат

Юрій Берендій
28 квітня 2024, 09:27
За словами глави польського МЗС, раніше Україна пропонувала Польщі ідею позбавлення соціальних виплат для військовозобов'язаних українських громадян.
Повернення чоловіків до України: в МЗС Польщі оцінили ідею позбавлення виплат
У МЗС назвали "етично неоднозначною" участь Польщі у поверненні українців / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

В Польщі відреагували на можливість повернення військовозобов'язаних українців до України. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні в цьому питанні є "етично неоднозначною". Про це він розповів в ефірі телеканалу TVN24.

"Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати Батьківщину", - зазначив Сікорський.

Сікорський зауважив, що наразі він не має інформації про плани України щодо українців мобілізаційного віку після ухвалення закону про мобілізацію. Однак у грудні минулого року, коли він перший раз відвідав Київ як міністр закордонних справ, українська сторона висловлювала іншу позицію стосовно цієї проблеми.

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"А саме, що вони (українська влада – ред.) матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат (за кордоном - ред.)", - зазначив Сікорський, назвавши цю ідею цікавою.

Водночас, посол України в Польщі Василь Зварич зазначив у своєму інтерв'ю для TVN24, що українська сторона не зверталася до Польщі з проханням щодо повернення додому українських чоловіків призовного віку.

Повернення чоловіків до України: в МЗС Польщі оцінили ідею позбавлення виплат
Що зміниться в новому законі про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Повернення чоловіків до України - призупинення консульських послуг для українців за кордоном

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Держдепартаменті США вважають, що призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків віком від 18 до 60 років є складним питанням, таку думку висловив офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек.

Глава Міністерства науки і вищої освіти Польщі Даріуш Вєчорек заявив про необхідність проведення аналізу щодо ситуації з українськими студентами, які зараз перебувають у країні, у контексті прийняття в Україні закону про мобілізацію та обмежень для українських чоловіків.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив готовність Литви допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Проте він зауважив, що це питання вимагає уважного розгляду і подальших обговорень, і поки що Литва не розглядає конкретних заходів, а лише спостерігає за рішеннями, які ухвалює Польща.

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