Війна в глухому куті, але вихід є: історик сказав, що потрібно для перемоги над РФ

Нездатність зберегти підтримку України стане для США ще більшою геополітичною катастрофою, аніж наслідки вторгнення в Ірак, вважає Тімоті Снайдер

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Захід здатний забезпечити військову перемогу України над Росією - історик / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ

Розв'язана агресором Росією війна проти України, ймовірно, зайшла в глухий кут, проте західний світ здатний забезпечити перемогу Києва, якщо збереже високий рівень військової підтримки держави. Якщо допомоги не буде, на США чекає ще більша геополітична катастрофа, аніж наслідки операції в Іраку. Про це заявив професор Єльського університету, історик Тімоті Снайдер.

В інтерв'ю The Guardian він сказав про те, що війна, можливо, зайшла в глухий кут, проте високий рівень військової підтримки України з боку Заходу здатний забезпечити перемогу Києва над Москвою на полі бою.

"Причина, чому я ненавиджу аналогію з патовою ситуацією, полягає в тому, що вона не передбачає, що ми можемо просто викинути ще п'ять ферзів на дошку українців, до того ж можемо зробити це в будь-який момент", - вважає Снайдер. відео дня

Також історик додав, що США в разі провалу військової підтримки України зіткнуться з колосальною геополітичною катастрофою. Її не можна буде порівняти навіть із наслідками військової операції в Іраку.

"Вражатиме те, як багато американцям доведеться втратити з точки зору довіри, демократії, стримування Китаю, стримування Росії і взагалі всього", - підкреслив Тімоті Снайдер.

Війна Росії проти України

"Тупик" на фронті може затягнутися на рік, Україна не піде на "угоду" у вигляді територіальних поступок Росії в обмін на вступ до НАТО і Євросоюзу, написали журналісти Time. На їхню думку, ані Зеленський, ані Путін не мають наміру вести перемовини.

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років, вважають аналітики німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). На їхню думку, Росія відновить свою військову міць і нападе вже на країни Балтії.

Путін зібрався довго воювати і змінив тактику, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов. За словами чиновника, Путін хоче перечекати несприятливу для себе ситуацію на міжнародній політичній арені і "прагнутиме знищити" українську державність.

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