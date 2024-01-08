"Це закінчиться колапсом одної сторони": історик сказав, як може завершитися війна

Жодна сторона уже не має достатньо ресурсів для прориву. Війна не завершиться вирішальною військовою перемогою. Програє сторона, яка не зможе нести тягар війни.

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Історик сказав, як може завершитися війна/ колаж: Главред, фото: Facebook Грицак, 22 окрема механізована бригада

Події, які стануться на фронті у 2024 році, будуть визначати можливий кінець війни. Війна стала патовою – жодна зі сторін зараз не має достатніх ресурсів і зусиль для великих наступів і проривів.

Таку думку висловив історик Ярослав Грицак, повідомляє Радіо Свобода. Він зазначив, що це затяжна війна, і вирішення цієї війни є відповідальністю не лише України, а й Заходу.

"Умовно кажучи, ми зараз не в 1939 році, а в 1942. Тоді був Сталінград, тобто початок відкату у другу сторону. І питання, чи ми закладемо цю основу. Було би гріх казати, що це тільки відповідальність України, бо це відповідальність Заходу. Тому що ця війна затяжна, а затяжна війна має свою логіку", – зазначив історик. відео дня

Він наголосив, що фронт дуже важливий, але в затяжних війнах також дуже важлива міцність тилу, яка теж визначає подальший хід війни. Грицак зазначив, що війна зрештою закінчиться не вирішальною військовою перемогою чи воєнним парадом.

"Бо врешті-решт війна не закінчується вирішальною військовою перемогою чи воєнним парадом, а котра сторона не буде мати сил нести тягар війни. І це кінчається колапсом одної сторони", – сказав історик.

Також він додав, що коли Україна має доступ до ресурсів Заходу, то країна-агресорка Росія не має шансів. Але, за його словами, реформуватися повинна не лише Україна, а й сам Захід.

Війна в Україні

Раніше експерт назвав фактор, який визначить хід битви. За словами експерта, варто очікувати загострення ситуації на Авдіївському напрямку протягом 7-10 днів після того, як росіяни підтягнуть техніку та резерви.

Також раніше військовий відповів, чи зайшли ЗСУ в "глухий кут". Ситуація на фронті може змінитися за добу за певних умов, каже військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу. Українські атаки на Крим показують, що країна-агресор Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО.

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