Важливі події найближчими тижнями і місяцями: Туск заінтригував заявою

Ключові тези:
- В інтересах ЄС інтенсивно працювати над зміцненням співпраці союзників
- Поки невідомо, як закінчиться війна в Україні
Саміт європейських лідерів в Парижі - це лише "прелюдія до того, що станеться найближчими тижнями і місяцями". Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.
"Ми розуміємо, що подібні зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", – сказав він.відео дня
Однак, за словами Туска, йому "було приємно чути", що в інтересах країн Європи терміново та інтенсивно працювати над зміцненням співпраці союзників.
"Це стосується і можливих майбутніх переговорів про припинення війни", – додав очільник польського уряду.
Туск також наголосив, що немає 100-відсоткових гарантій або впевненості щодо того, як будуть проходити переговори і як закінчиться конфлікт в Україні.
"В одному є 100-відсоткова впевненість – Європейський Союз і союзники, такі як Британія і Норвегія, зможуть ефективно стабілізувати ситуацію і підтримати Україну в збереженні її суверенітету, якщо ми зможемо ефективно захищатися від загроз як Європа. На даний момент це не так", – підсумував він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву про припинення вогню в Україні. За його словами, лише за умови припинення агресії з боку Росії та забезпечення "сильних і надійних" гарантій безпеки для українців можливий міцний і довготривалий мир.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина готова взяти на себе будь-яку роль у сприянні миру та відбудові України, проте в Анкарі не виключають необхідності ухвалення "неприємних рішень" щодо територіального питання.
Президент України Володимир Зеленський не виключив можливість участі Китаю в мирних переговорах, проте наголосив, що за столом переговорів повинні бути лише ті, хто готовий взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії.
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Хто такий Дональд Туск?
Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.
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