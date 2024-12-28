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Другий Саміт миру: в МЗС сказали, коли його можуть провести

Марія Николишин
28 грудня 2024, 01:07
187
Для результативності саміту "потрібна підготовка".
Другий Саміт миру: в МЗС сказали, коли його можуть провести
Другий Саміт миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви речника МЗС:

  • Україна завершила підготовку для проведення другого Саміту миру
  • "Формула миру" залишається основою завершення війни
  • Терміни, які озвучувались, були орієнтовними

Україна завершила підготовчу роботу для проведення другого Саміту миру, але його проведення буде залежати від того, наскільки він буде результативним. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Українська правда.

За його словами, для України "формула миру" залишається основою бачення справедливого завершення війни.

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"Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру. Провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції за пунктами формули миру. Тобто Україна станом на зараз, можна сказати, теж у сильній дипломатичній позиції, тому що має все підготовлене", – наголосив він.

Речник МЗС також додав, що для результативності саміту "потрібна підготовка".

"Терміни, які озвучувались, були орієнтовними, і Україна намагається все зробити якнайшвидше. Це наша загальна політика. Але зрозуміло, що просто подія заради події не потрібна. Потрібно щось результативне, і робота над цим триває", – підкреслив Тихий.

Другий Саміт миру: в МЗС сказали, коли його можуть провести
Формула миру / Інфографіка: Главред

Другий Саміт миру - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ отримає запрошення на другий Саміт миру.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів, що Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Раніше також повідомлялось, що другий Саміт миру з ініціативи України має відбутися наприкінці 2024 року.

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Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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