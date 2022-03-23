У Мережі вирахували підставного "діджея" на концерті з Путіним у Москві: виявився служивим ФСО

На погонах молодої людини нанесені літери ПП, які можуть означати його приналежність до президентського полку.
Діджеєм на пропагандистської акції в Лужниках за участю Володимира Путіна, присвяченій річниці захоплення Криму, був співробітник Федеральної служби безпеки РФ.
У Мережі вже знайшли фото молодого чоловіка, який грав роль діджея на масовому збіговиську в столиці РФ.
Відзначимо, що на знімку він відображений у військовій формі. Припускається, що він може бути співробітником російської державної охорони.
Звернемо увагу, що на погонах молодої людини нанесені літери ПП, які можуть означати його приналежність до президентського полку.
Довідка: президентський полк - російська військова частина, в даний час входить до складу федеральної служби охорони РФ, задіяна в забезпеченні охорони об'єктів Кремля — офіційної резиденції президента РФ.
Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки.
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