У Мережі вирахували підставного "діджея" на концерті з Путіним у Москві: виявився служивим ФСО

Співробітник ФСО прикинувся діджеєм на концерті за участю Володимира Путіна в Москві

Діджеєм на пропагандистської акції в Лужниках за участю Володимира Путіна, присвяченій річниці захоплення Криму, був співробітник Федеральної служби безпеки РФ.

У Мережі вже знайшли фото молодого чоловіка, який грав роль діджея на масовому збіговиську в столиці РФ.

Відзначимо, що на знімку він відображений у військовій формі. Припускається, що він може бути співробітником російської державної охорони.

Звернемо увагу, що на погонах молодої людини нанесені літери ПП, які можуть означати його приналежність до президентського полку.

Довідка: президентський полк - російська військова частина, в даний час входить до складу федеральної служби охорони РФ, задіяна в забезпеченні охорони об'єктів Кремля — офіційної резиденції президента РФ.

Нагадаємо, в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки.

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