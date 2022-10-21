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У РФ гостро не вистачає пілотів: на службу повернули майора Скворцова, який вбив трьох своїх колег

21 жовтня 2022, 08:26

Окупант викинув колег з літака примусовим катапультуванням. Проте йому "готові пробачити гріх", якщо він обстрілюватиме цивільну інфраструктуру України.

Российский самолет Ту-22М3, российские военные
Росіяни повернули на службу пілота Скворцова, який вбив трьох своїх колег/ armyinform.com.ua, Reuters

У країні-агресорці Росії гостро відчувається нестача підготовлених пілотів. Через це окупанти навіть повернули на службу вбивцю трьох своїх колег майора Олексія Скворцова.

Для нього готові "пробачити" гріх, якщо він без питань завдаватиме ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у своєму Telegram-каналі.

Цимбалюк наголошує, що оскільки загарбникам довелося повернути за штурвал майора-вбивцю, то це означає, що їм не вистачає підготовлених пілотів для нанесення ракетних ударів по Україні зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3.

Майор Скворцов вбив трьох своїх колег по суті просто під час сварки. Це сталося 23 березня 2021 року на аеродромі Шайковка в Калузької області РФ. Там проходили навчання на літаку Ту-22М3-01, який лише недавно повернувся після модернізації.

Скворцов до цих навчань уже мав досвід польотів на модернізованих літаках Ту-22М3-01 – на таких повітряних суднах він наносив удари по Сирії. Тому командиром літака під час навчань призначили саме його, а не його безпосереднього керівника – командира 52-го полку Вадима Білослюдцева. У той же час Білослюдцев був призначений помічником командира корабля для цього польоту.

Проте майор Скворцов "не витримав тягаря влади, яка на нього звалилася" – він ще до того, як піднятися у небо, розпалив конфлікт своєю поведінкою.

"Отримавши можливість покомандувати своїм командиром, Скворцов відразу почав користуватися своєю "владою" під час передпольотної підготовки в кабіні літака на стоянці, чим сильно розлютив Білослюдцева", – розповідає Цимбалюк.

Під час конфлікту з колегами Скворцов ввімкнув тумблер примусового катапультування, яким активував систему аварійного покидання літака і вбив весь екіпаж. Загинули троє колег майора. Крім Білослюдцева, у салоні літака тоді також перебували штурман-навігатор Денис Султанов і штурман-оператор Олександр Підсобляєв. Ніхто з них не вижив.

А Скворцов після цього, ніби нічого й не сталося, спустився з літака драбиною і покинув аеродром.

"Оскільки такі "фахівці" російським ВПС потрібні, то вбивство трьох товаришів по службі Скворцову пробачили, зобов'язавши натомість без питань завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України", – зазначає журналіст.

Раніше речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий зазначав, що українські воїни під час боротьби проти російських загарбників завдали їм колосальних втрат. За майже 8 місяців війни країна-агресорка РФ практично втратила кістяк своєї професійної армії.

Також раніше генерал Збройних сил США Девід Петреус зазначив, що російським загарбникам взимку буде набагато складніше вести війну, ніж українським військовим. На окупантів звалиться багато проблем. Логістика у росіян зараз дуже слабка. У них для ведення бойових дій взимку немає ні достатньо теплого одягу, ні необхідної кількості озброєння.

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