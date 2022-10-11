Був знищений кістяк армії РФ: у ЗСУ розповіли про катастрофічні втрати окупантів

У ЗСУ розповіли про катастрофічні втрати окупантів/ 43 ОАБр имени гетьмана Тараса Тряcыло, Радио Свобода

Українські воїни під час боротьби проти російських загарбників завдали їм колосальних втрат. За майже 8 місяців війни країна-агресорка РФ практично втратила кістяк своєї професійної армії.

За втратами у своєму війську під час війни Росія стала рекордсменкою серед інших держав, які вели війни у різні періоди в останні десятиріччя. Про це розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий на Youtube-каналі ТСН.

"Втрати в них колосальні – більше 62 тисяч. Таких втрат в останніх війнах не було, напевно, ні в кого. Збройні сили США протягом 8 років у В'єтнамі втратили 58 тисяч. Збройні сили Радянського Союзу протягом 10 років в Афганістані – з 1979 до 1989 року – втратили 15 тисяч. А тут – 62 тисячі. Особовий склад, який був знищений – це якраз кістяк їхньої професійної армії", – зазначає Череватий.

Також Росія втратила величезну кількість літальних апаратів, бронетехніки. Крім цього, багато техніки окупантів українські воїни захопили як трофеї.

Речник також нагадав, що, ймовірно, через величезні втрати окупанти зараз не можуть вести наступальні дії. Якщо на початку літа вони ще робили спроби наступати по всій лінії фронту, то тепер "все звелося до Авдіївки і Бахмута".

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами та дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать та будуть давати жорстку відповідь. Цілями можуть стати Бєлгород та Ростов.

Також раніше керівник Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг наголошував, що після місяців виснажливих боїв у війні проти України у країни-агресорки РФ уже залишилося дуже мало боєприпасів. Росія зазнала серйозних втрат за цей час, і сили агресорки уже виснажені.

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